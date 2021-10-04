【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數201.28點，漲0.09點；總計393家漲、76家跌、71家持平；委買882211張、委賣193452張；總成交值4.77億元。

(時報資訊)

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