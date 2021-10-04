【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16600.52點，漲29.63點；總計661家漲、63家跌、101家持平；委買4170962張、委賣1469114張；總成交值38.43億元。

(時報資訊)

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