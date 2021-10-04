時報-商情早報

1.美元走軟，支撐上周五紐約期金續揚。

2.LME：10/01期銅收9128.00美元/公噸，漲191.50美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲0.85美元，每桶為75.88美元。

4.西德州原油上漲0.79美元，每桶為76.01美元。

5.10/01SICOM天然橡膠11月期貨RSS3下跌0.20美分。

6.10/01BDI運費指數為5202.00。

7.NYCE：10月棉花跌1.27美分，每磅為106.53美分。

8.CBOT：10月黃豆粉跌1.20美元，每公噸為325.00美元。

9.10/01TRJ-CRB上漲1.46，為230.38。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)01日收盤均價2.59美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走軟，支撐上周五紐約期金續揚；因美國最新公布經濟相關數據不如市場預期，令美元及美國公債殖利率走軟，提振黃金避險需求，進而支撐期金價格上揚，為連續2個交易日上漲；上周五(10/1)收盤報價，12月黃金漲1.4美元，報每盎司1758.4美元，12月白銀漲0.49美元，1月白金漲11.2美元，12月鈀金漲3.9美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-低價盤整反彈，期銅上漲；在美國聯邦儲備理事會(FED)討論將縮減先前的刺激貨幣政策後，提振了美元走強，致銅價在上周經過連兩日下跌後，低價盤整反彈上揚，但上周仍下跌約2%，交易商警告由於全球主要消費國中國經濟增長放緩，需求前景堪憂的情況下，銅價可能將會進一步下跌，期銅在5月份觸及10,747.5美元的紀錄高位後有所回落，本季度迄今下跌2%。終場上周五指標期銅上漲191.5美元，期錫下跌86美元；期鎳上漲35美元；期鋅下跌5.5美元；期鋁下跌1.5美元；期鉛上漲48美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-觀望氣氛濃，上周五歐美原油期貨漲逾1%；儘管先前石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)供應緊張，但本周將舉行的討論會議，市場預期該組織將可能增產40萬桶/日；此外中國有意購買更多儲備石油，以滿足冬季將增長的能源需求，投資人觀望心態濃厚，終場油價收揚；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.85美元，漲幅1.1%，報75.88美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.97美元，漲幅1.2%，報79.28美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價有撐，上周五BDI指數反彈0.7%；受惠於鐵礦石及煤炭進出口熱絡，令海岬型船運價回漲逾1000美元，抵銷巴拿馬型船運價續減190美元所帶來的損失，終場波羅的海乾散貨BDI指數呈彈，突破5200點關卡；其中最新報價BDI指數上漲35點，收5202點，漲幅0.7%；BCI指數上漲122點，收9066點，漲幅1.4%；BPI指數下跌21點，收作3992點，跌幅0.5%；BSI指數上漲1點，收作3383點，漲幅0.03%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-上周五日本天然橡膠期貨轉跌，受累工業活動低迷，因中國經濟增長趨緩，以及工廠停工，而為各地區經濟帶來承壓，亞洲9月製造業活動低迷，引發賣壓，致膠價反轉下跌；大阪OSE交易所指標3期貨跌0.5%，報每公斤210.7日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌0.11%，報每公斤177.8美分，上海期貨交易所10/1-10/7休市。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥期貨觸及六周高價，且連續第二天上漲，因美國農業部公佈的庫存和產量數據低於預期；另外，在美國農業部周四報告美國大豆庫存高於預期後，玉米期貨跟隨小麥走高而大豆跌至數月低點，終場11月大豆跌9.5美分，報1246.5美分， 12月玉米漲4.75美分，報541.5美分，12月小麥漲29.75美分，報755.25美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-獲利了結，上周五紐約棉花期貨高點回跌；因棉價觸逾10年高點後，引發獲利了結，不過受中國強勁的買氣，以及印度作物供給吃緊，而為棉價帶來一定支撐，期棉終場轉跌逾1%，但周漲近10%，創2016 年 7 月以來單周最佳漲幅，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨跌1.2%，報每磅106.53美分，12月棉花期貨跌1.2%，收盤每磅104.53美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-上周五記憶體現貨市場報價持續走跌，買方態度依然謹慎，承接意願有限，僅在部份指定顆粒有少量詢單動作，整體價格呈現下滑趨勢，買價普遍偏低，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.46%，報3.869美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.15%，報2.591美元；快閃記憶體部份，買氣減緩，動能表現疲弱，整體市場報價部份下跌，最新報價64Gb MLC下跌0.04%，報價為2.474美元；32Gb MLC持平，報價為2.052美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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