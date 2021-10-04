【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】對通膨居高不下、聯準會的激勵政策退場，以及聯邦政府面臨關門和倒債危機的擔憂，使美股應驗了惡名昭彰的「9月魔咒」。雖然上周五美股大漲為10月行情拉開序幕，但除了華盛頓能否順利化解倒債危機之外，持續惡化的通膨前景是否促使聯準會加快縮表和升息步伐，仍將使華爾街股市蒙上陰霾。

因通膨預期升高，以及聯準會可能提前收緊貨幣政策的擔憂加劇，美國公債殖利率在上周急速拉升，10年期債息一度觸及6月來新高，使包括科技股在內的成長概念股備受壓力。在疫情、通膨、縮表、升息、倒債等種種利空籠罩下，標普500指數9月重挫4.8%，那斯達克指數跌5.3%，雙雙創下2020年3月疫情導致市場崩跌以來的最大單月跌幅。道瓊指數月線跌4.3%，創下去年10月以來最大跌幅。

美國財金首長一再重申聯邦政府倒債恐將造成「無可挽回的傷害」，但隨著最後期限逐漸逼近，民主共和兩黨在提高或凍結舉債上限議題上仍然僵持不下，許多華爾街大行已經開始為美國可能倒債預做準備，但大部分也認為美國終將在最後一刻避開這場風暴。

標普全球評級公司（S&P Global Ratings）表示，如果美國真的發生債務違約，將給金融市場造成「非同小可」的後果，只要美國一倒債，就算無力償還的只是一張短期國庫券（T-Bil）、國庫票據（T-Note）或長期公債（T-Bond），標普全球都會將這個全球最大經濟體的債信評級一舉砍到「D」級，也就是該公司最低的信用評級。但該信評機構亦表示，他們並不認為這會發生，在過去十年間，美國國會即使深陷政治僵局，也五度透過立法提高或凍結了舉債上限，從來沒讓國家走到倒債這一步。

摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）日前表示該銀行已為美國倒債的可能性預做規劃，但他認為國會這次也能找到解決方案，避免這場「災難」發生。

但如果論及通膨，那麼情勢似乎沒那麼樂觀。

美國供應商管理協會 (ISM) 上周五公布9月美國製造業指數為61.1，高於8月的59.9和經濟學家預估的降至59.6。但調查亦顯示，工廠面臨原材料交貨時間拉長，以及投入品的價格進一步走高。ISM表示，供應鏈瓶頸或許會持續到明年春天，這將助長通貨膨脹，如果情況一直不見改善，聯準會可能再度調升通膨預測，並提前啟動升息。(3-1)

(時報資訊)