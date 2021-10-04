【時報記者莊丙農台北報導】以東元(1504)會長黃茂雄為代表的公司派，今年東元董事改選獲勝，不過，東元公告法人董事改派代表人，原東和國際投資股份有限公司代表人黃茂雄(世正開發公司董事長)，改派黃呈琮(森業營造董事長)為代表人，自10月1日起生效。黃茂雄透過東元指出，個人希望能夠「輕鬆一點」，不用浪費社會太多關注，未來還會繼續投入集團的資產管理與投資事業。

東元指出，黃茂雄自1991年接任董事長，在任內完成購併東元西屋馬達公司，使東元站穩北美市場，晉升全球工業馬達頂尖大廠。黃茂雄在東元董事長任內也奠定東元集團國際化、多元化的發展基礎，更參與國家建設，包括台灣高速鐵路、全民健保IC卡、南港軟體園區、和投資承做國道『高速公路電子收費系統』等，於2007年將董事長一職交棒給劉兆凱，但仍擔任東元董事，長期為集團發展貢獻心力。

董事長邱純枝表示，黃茂雄離開董事會對東元集團實為一大損失，但尊重他的個人生涯規劃，未來也希望他能繼續在集團其他事業群，尤其是資產開發、生技園區開發，持續為東元挹注成長。

黃茂雄透過東元指出，對不續任東元董事一職，是個人希望能夠「輕鬆一點」，同時，有感於7月剛選出的新任董事會運作已相當順暢非常放心，「10多年前我就已經將董事長的職務交棒給劉兆凱副會長，現在卸下董事一職，真的不是什麼大事，不用浪費社會太多關注」。黃茂雄表示，原本新一屆董事會成立之前，就曾有打算，若董事會運作順利，即不再續任。至於未來個人規畫，黃茂雄指出，會繼續投入集團的資產管理與投資事業，為東元集團盡綿薄之力。

(時報資訊)

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