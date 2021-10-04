阿布達比石油巨擘ADNOC旗下鑽井事業ADNOC Drilling 3日（周日）進行規模11億美元的股票首度公開發行（IPO），掛牌首日股價躍升逾30％，寫下阿布達比股市最大上市案。

ADNOC Drilling股票發行吸引逾340億美元的需求，以市值約100億美元為計，料將躋身阿布達比證交所前十大企業。

ADNOC Drilling周日股價躍升逾三成至3.05迪拉姆（dirham）。

此IPO案也顯示中東石油巨頭ADNOC和Saudi Aramco透過外部投資者籌資，讓仰賴石油的經濟體得以分散收入來源。

(時報資訊)

#ADNOC #阿布達比 #Drilling #IPO

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