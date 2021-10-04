【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211001)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
鴻海(2317) 寶成(9904) 晟德(4123) 大國鋼(8415) 兆豐金(2886)
技嘉(2376) 微星(2377) 聯強(2347) 美時(1795) 長榮(2603)
新興(2605) 大成鋼(2027) 群聯(8299) 正隆(1904) 東洋(4105)
環球晶(6488) 台燿(6274) 晶技(3042) 合一(4743)
2.連續賣超四日的股票：
台積電(2330) 華碩(2357) 中華電(2412) 富邦金(2881) 台灣高鐵(2633)
誠美材(4960) 曜越(3540) 亞電(4939) 開發金(2883) 新鉅科(3630)
新光金(2888) 緯創(3231) 永豐餘(1907) 華容(5328)
3.連續賣超三日的股票：
國泰金(2882) 宏碁(2353) 潤泰新(9945) 佳世達(2352) 大江(8436)
福邦證(6026) 康和證(6016) 長華*(8070) 精英(2331) 大聯大(3702)
聯發科(2454) 國喬(1312) 京元電子(2449) 德宏(5475) 瑞儀(6176)
富旺(6219)
4.連續賣超二日的股票：
台灣大(3045) 統一(1216) 台塑化(6505) 亞泥(1102) 金居(8358)
宜鼎(5289) 漢磊(3707) 彩晶(6116) 永豐金(2890) 臺企銀(2834)
中壽(2823) 仁寶(2324) 宏捷科(8086) 裕隆(2201) 宜進(1457)
新纖(1409) 南紡(1440) 燁輝(2023) 方土昶(6265) 國產(2504)
晶豪科(3006) 南亞科(2408) 台橡(2103) 台光電(2383) 尖點(8021)
建榮(5340) 耀勝(3207) 東浦(3290) 晶采(8049) 光寶科(2301)
朋程(8255)
5.轉買為賣的股票：
正新(2105) 可成(2474) 網家(8044) 中信金(2891) 元大金(2885)
上海商銀(5876) 南亞(1303) 台泥(1101) 聯電(2303) 建錩(5014)
永捷(4714) 正德(2641) 高技(5439) 台達化(1309) 如興(4414)
中美實(4702) 新光鋼(2031) 富強鑫(6603) 第一銅(2009) 合庫金(5880)
華南金(2880) 台新金(2887) 第一金(2892) 彰銀(2801) 台中銀(2812)
聯邦銀(2838) 國票金(2889) 廣達(2382) 金寶(2312) 英業達(2356)
力成(6239) 瑞軒(2489) 愛之味(1217) 同致(3552) 華新(1605)
台化(1326) 聯成(1313) 和桐(1714) 中石化(1314) 台聚(1304)
東鹼(1708) 宏遠(1460) 力鵬(1447) 裕民(2606) 萬海(2615)
華航(2610) 榮運(2607) 台船(2208) 慧洋-KY(2637) 益航(2601)
四維航(5608) 允強(2034) 中鴻(2014) 聚亨(2022) 官田鋼(2017)
世紀鋼(9958) 太子(2511) 農林(2913) 南港(2101) 中工(2515)
中美晶(5483) 原相(3227) 類比科(3438) 正文(4906) 世界(5347)
榮剛(5009) 華邦電(2344) 威剛(3260) 鈺創(5351) 伍豐(8076)
穩懋(3105) 榮成(1909) 精材(3374) 燦坤(2430) 合勤控(3704)
中裕(4147) 金麗-KY(8429) 國統(8936) 華東(8110) 擎亞(8096)
浩鼎(4174) 松瑞藥(4167) 富喬(1815) 精星(8183) 律勝(3354)
凱崴(5498) 燿華(2367) 華通(2313) 良維(6290) 飛宏(2457)
濱川(1569) 和鑫(3049) 福華(8085) 泰谷(3339) 光鼎(6226)
久元(6261) 光洋科(1785) 中環(2323) 錸德(2349) 廣宇(2328)
廣明(6188) 華新科(2492) 九豪(6127) 佳邦(6284) 雙鴻(3324)
台嘉碩(3221) 台半(5425) 昇銳(3128) 加百裕(3323) 太景*-KY(4157)
禾瑞亞(3556) 海光(2038) 志信(2611) 運錩(2069) 燁興(2007)
廷鑫(2358)
6.賣超前20名：
金融股：
開發金(2883) 中信金(2891) 新光金(2888) 元大金(2885) 兆豐金(2886)
永豐金(2890) 台新金(2887) 臺企銀(2834) 富邦金(2881) 第一金(2892)
華南金(2880)
電子股：
聯電(2303) 鴻海(2317) 台積電(2330)
傳產股：
長榮(2603) 南紡(1440) 陽明(2609) 裕民(2606) 華航(2610)
益航(2601)
(時報資訊)