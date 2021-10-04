時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.雙王法說上陣，台股力拚反彈。(工商時報)
2.基本工資調漲，補貼紓困企業 3成起跳。(工商時報)
3.特斯拉Q3交車逾24萬輛，破紀錄。(工商時報)
4.示警！金融三業面臨11大挑戰。(工商時報)
5.化纖廠雙喜，Q4再迎高峰。(工商時報)
6.今審紓困預算5.0，李貴敏批債留曾孫。(中國時報)
7.半導體鏈漲風，Q4吹不停。(經濟日報)
8.面板反轉，群創大股東認賠賣股。(經濟日報)
9.台積電5/7奈米缺口大單補上 全年產能目標未下修。(電子時報)
10.中國限電觀察期恐達1年 台IC封測長線或有轉單契機。(電子時報)
大陸頭條：
1.假期第3天，中國主幹公路交通仍處高位運行。(央視)
2.商務部：8月份中國服務進出口總額4624.7億元，同比增長24.8%。(證券時報)
3.中國14個特大城市房價皆過萬：杭州最高、長沙買房最輕鬆。(第一財經)
4.新主流大片強勢領跑，國慶檔電影迎開門紅。(光明日報)
5.解讀PMI指數釋放出的經濟變化信號。(新華社)
國際頭條：
1.豐田汽車2021年前9月在美銷量超過通用，後者苦於晶片短缺問題。(路透社)
2.惠譽稱，美國債務上限邊緣政策可能給AAA主權評級帶來壓力。(路透社)
3.白宮稱，拜登總統將更多地參與國會正在討論的基礎設施支出議案磋商。(路透社)
4.中國製造業活動自疫情暴發以來，首現萎縮。(華爾街日報)
5.默克公司新冠口服藥物在關鍵研究中，療效顯著。(華爾街日報)
6.諸多工廠因新冠疫情關閉，部分美企重新考量越南策略。(華爾街日報)
(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)