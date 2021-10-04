時報-今日焦點新聞

國內頭條：

1.雙王法說上陣，台股力拚反彈。(工商時報)

2.基本工資調漲，補貼紓困企業 3成起跳。(工商時報)

3.特斯拉Q3交車逾24萬輛，破紀錄。(工商時報)

4.示警！金融三業面臨11大挑戰。(工商時報)

5.化纖廠雙喜，Q4再迎高峰。(工商時報)

6.今審紓困預算5.0，李貴敏批債留曾孫。(中國時報)

7.半導體鏈漲風，Q4吹不停。(經濟日報)

8.面板反轉，群創大股東認賠賣股。(經濟日報)

9.台積電5/7奈米缺口大單補上　全年產能目標未下修。(電子時報)

10.中國限電觀察期恐達1年　台IC封測長線或有轉單契機。(電子時報)

大陸頭條：

1.假期第3天，中國主幹公路交通仍處高位運行。(央視)

2.商務部：8月份中國服務進出口總額4624.7億元，同比增長24.8%。(證券時報)

3.中國14個特大城市房價皆過萬：杭州最高、長沙買房最輕鬆。(第一財經)

4.新主流大片強勢領跑，國慶檔電影迎開門紅。(光明日報)

5.解讀PMI指數釋放出的經濟變化信號。(新華社)

　國際頭條：

1.豐田汽車2021年前9月在美銷量超過通用，後者苦於晶片短缺問題。(路透社)

2.惠譽稱，美國債務上限邊緣政策可能給AAA主權評級帶來壓力。(路透社)

3.白宮稱，拜登總統將更多地參與國會正在討論的基礎設施支出議案磋商。(路透社)

4.中國製造業活動自疫情暴發以來，首現萎縮。(華爾街日報)

5.默克公司新冠口服藥物在關鍵研究中，療效顯著。(華爾街日報)

6.諸多工廠因新冠疫情關閉，部分美企重新考量越南策略。(華爾街日報)

(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#半導體 #Q4

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