【時報-台北電】上周五美國默克藥廠公布新冠口服藥的臨床試驗數據，結果顯示能夠降低新冠患者的重症住院或死亡風險，此消息激勵航空、休閒旅遊股走揚，終場美股四大指數全面反彈，漲幅介在0.09%~1.43%之間，其中以道瓊指數漲幅最大，而台股ADR則漲跌互見。

上周五台股在恐慌賣壓出籠下，個股幾乎面臨修正，終場加權指數下跌363.88點、以16,570.89點作收，跌幅為2.15%，成交金額為3439.83億元，籌碼方面，周五三大法人合計賣超447.2億元：外資賣超396.46億元、投信買超18.28億元、自營商賣超69.02億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周五大盤帶量下跌，現階段以量縮止穩為要務，不宜再擴量下殺。

（2）、均線：目前短期均線呈空頭排列，上檔壓力恐須時間消化，壓力為5日線(約16971點附近)。

（3）、技術指標：目前KD呈死亡交叉，且向下開口擴大，震盪整理時間可能拉長。

櫃買指數上周五震盪走低，終場下跌2.61%，收在201.19點，下檔留意196點年線支撐。

觀盤重點，大陸能耗雙控政策對部分產業帶來不確定性，目前指數於技術面上，再度出現帶量長黑K棒，上檔面臨5日線、10日線、月線下彎壓力，且短線跌破9/22長黑K棒創下波段新低，影響市場多方信心。雖然在急跌後，不排除出現報復性反彈，但欲搶反彈，仍建議控制持股水位，不宜過度重壓，後續選股方向，可朝兩大方向做留意：(1)股價於相對低檔整理已久，且近日相對抗跌的個股，如：受惠5倍券的餐飲內需股。(2)後續若出現反彈，有較高機率跟隨指數反彈的主流質優股，包括：2022年展望正向的晶圓代工、ASIC、ABF載板、運動風、電動車，及可望受惠中國能耗雙控政策的塑化股。(日盛投顧提供)

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