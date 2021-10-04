【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.台股超級法說會兩大王牌打先鋒，前股王大立光7日召開法說會，緊接著護國神山台積電於14日登場；法人指出，大陸全力「保供電」，再加上美默克藥廠推新冠口服新藥，帶動美道瓊1日大漲482點，台股本周跌深反彈可期，蘋果雙雄法說會對台股將發揮引導作用。

2.各界對調漲明年的基本工資有共識，行政院點名經濟部與勞動部針對紓困行業提出配套因應。據了解，勞動部調薪補貼配套將不分時薪、月薪的勞工，採取「因疫情受困行業白名單制」，補貼比例至少3成，補貼時間將參考紓困特別條例適用時間至明年6月30日，也就是補貼6個月。

3.金融總會即將在10月中旬正式出爐最新的金融建言白皮書，提出對金融產業的最新情勢分析報告指出，金融業自從2014年晉身兆元產業以來，迄今已有「三高」優勢，包括高薪、高就業、高生產價值。

4.內政部次長花敬群表示，旅館轉型社會住宅有三種方式，一是自己當房東，二是將旅館房間出租給國家住都中心，三是將旅館房間出租給包租代管業者，並以三年為原則，可以展延，將提供免徵營業稅，地價稅、房屋稅按自用住宅課稅等租稅優惠，如獲行政院核定，預訂明年1月1日上路。

5.國安基金14日將召開例行委員會，由於近來包括大陸恒大風波、能耗雙控和美國政府財政債務危機、聯準會縮表及升息策略對全球市場和外資動向的影響，都造成國際金市場波動，據悉，國安基金也將評估這些變數的衝擊程度，並預擬因應方式。

6.法人瞄準跌深績優電子股，直指聯茂依靠網通產品谷底翻身，新伺服器平台蓄勢待發，金像電訂單能見度已拉長到2022年第一季，二檔個股同時大啖最熱門的伺服器平台升級商機，股價受外部因素干擾大幅下跌後，投資機會浮現。

7.蘋果新產品連環發，根據外電報導，蘋果可能在10月再辦線上發表會，一般預期，首批搭載蘋果自行研發處理器M1X的MacBook Pro，將會在這場發表會中正式亮相，蘋果也有機會發表內建M1X來取代英特爾處理器的桌上型電腦主機Mac mini的高階產品，而已經謠傳一年都沒有發表的AirPods 3，市場仍對其10月發表抱以厚望。

8.中華電信開第一槍，調漲4G資費。中華電10月1日開始調漲4G部分「關鍵」資費，除學生專案4G上網吃到飽、網內互打每通前10分鐘免費從488元月租調整為588元，去年提供499雙飽（上網吃到飽、網內互打免費）合約用戶升轉的599雙飽方案不再出現，最接近的不限速上網不限速吃到飽資費699元起跳、不提供網內互打免費。另外，大4G雙飽資費亦從999元起跳。

9.五大電信公司行動ARPU（每用戶每月貢獻度）從2015年逐季下滑後，2021年第二季正式V型反轉正成長。根據NCC於9月30日公布的最新統計數據，第二季國內行動通訊整體營收384.8億元、ARPU為435元，較前一季增加2.6元，這是自2015年以來首度ARPU止跌轉為正成長，意味著在5G高ARPU貢獻下，台灣電信產業正式終止長達近七年的ARPU下滑窘境，正式進入成長期，可以說是國內電信產業的重大突破。

10.第三季電視面板價格跌幅超出預期，面板廠罕見地快速反應，立刻減產救市。據了解，中國面板廠都針對10.5代線、以及部分8.5代／8.6代線減少投片，LGD也規劃第四季逐月縮減投片量。部分面板廠減產高達兩位數的幅度，隨著面板廠快速調節產能，第四季面板價格跌勢可望逐月收斂。

11.房地合一稅2.0時代上路，壓抑短期投機交易買盤，雖六都9月合計買賣移轉棟數月增27％，但觀察房地合一稅2.0上路一季（第三季）以來，六都移轉棟數較上季萎縮23％。

(時報資訊)