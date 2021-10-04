【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.美國仍有7000萬人未接種新冠疫苗，新增病例或仍將大增。美國公衛權威佛奇表示，美國有超過70萬人死於新冠病毒，雖然疫情造成死亡是不可避免的，但美國可以做得更好，如果讓更多國民接種新冠疫苗，死亡人數將會大幅降低，美國仍有7000萬有資格接種新冠疫苗民眾尚未接種，可能導致已在下降的新冠肺炎新增病例回升。。

2.通膨發燒，美木材漲勢再起。美國木材價格繼今年初暴漲又暴跌後，8月底以來再度上漲40％。儘管分析師認為最新一波漲勢不至於重演年初價格大起大落的循環，但仍意味著原物料價格短期內居高不下。

3.岸田任日首相，內閣人事底定。在4日舉行的日本臨時國會，日前當選自民黨總裁的岸田文雄（64歲）預料將順利就任日本第100任首相，新內閣人事已大致底定。岸田計畫出席10月30、31日在義大利羅馬舉行的二十國集團領袖會議（G20峰會）。

4.歐有望成全球復甦新火車頭。新冠肺炎疫情爆發後，美國與中國大陸相繼成為帶動全球經濟復甦的火車頭，如今挾著超高的疫苗接種率，以及超刺激的財政貨幣政策，歐洲被專家看好有機會成為帶領全球復甦的新火車頭。

5.印度今年生產mRNA新冠疫苗。印度準備今年之內，自行生產mRNA新冠疫苗，這對正在壯大的印度製藥業來說可謂一大突破，全球新冠疫苗生產可望再添生力軍。

(時報資訊)