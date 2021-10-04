【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.882元兌一美元收市，貶值1.6分，成交值為12.04億美元。

2.集中市場01日融資減為2594.24億元，融券減為543241張。

3.集中市場01日自營商賣超69.02億元，投信買超18.07億元，外資賣超396.46億元。

4.中國大陸限電、越南疫情，加上國際棉價走高，供應鏈大亂，在產能供給減少下，聚酯、加工絲、尼龍等報價上漲，國內紡織化纖廠可望迎來今年營運的「第二波高峰」！尤其是主要產線在台灣的化纖廠如新纖、力麗、力鵬、宏益、聯發紡，可望在這波限電、疫情、棉價上漲中受惠，助長第四季營運有衝高的動能。

5.造紙三雄在大陸、越南迎新局拚業績！大陸限電令引爆紙業停機、漲價潮，業界估9～10月各紙種減產約達70萬噸，隨著供應減量、單位成本增加，紙廠繼9月第一波喊漲後，10月第二波漲價函跟著來，國內造紙三雄正隆、永豐餘、榮成大陸廠可望貼近大陸大廠報價二度喊漲。

6.國泰、富邦、南山、中國、台灣及新光等六大壽險公司，9月單月獲利應還是「不錯」，極大機率在150～300億元之間，理論上會比8月合計稅後獲利322億元「略低」，主要是9月原本就有部分股利入帳，但比8月會少一些，各家壽險公司獲利已高，9月看來並沒有再特別大量實現資本利得，9月匯兌成本亦不高，獲利步伐應算「平穩」。

7.祥碩衝刺新規格升級市場，2021年底前將完成USB 4、PCIe Gen4等產品規格送樣。法人看好，祥碩2022年起將有望開始大啖USB 4、PCIe Gen4商機，同時拿下英特爾、超微平台大單，且出貨動能將開始逐步上衝，2022年下半年將可望迎來強勁成長動能。

8.精測3日公告9月合併營收3.95億元，為今年來單月新高，累計第三季合併營收11.08億元。精測表示，第三季業績表現符合預期，7月受到部分客戶新產品驗證遞延影響已逐步回復，探針卡營收占比明顯回升，第四季營運表現將優於第三季。

9.華景電預期全球智慧工廠及工業4.0趨勢逐漸成形，半導體廠積極擴建新廠，先進製程對微污染防治裝置需求強勁，且製程達到20奈米以下時，將成為載具傳輸設備的標準配備，隨著台積電、聯電、中芯、美光等積極在兩岸擴建新廠，法人看好華景電接單暢旺且持續帶動營運成長。

10.尼克森布局氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）市場超前。法人指出，尼克森SiC製程的MOSFET正進入量產出貨階段，隨著電動車、5G及節能等需求持續成長，尼克森出貨動能將可望水漲船高。

(時報資訊)