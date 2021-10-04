【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心公告110年第4季符合申請上櫃認購(售)權證之標的證券，經櫃買中心審核結果，計有精華(1565)等219種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準，發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購(售)權證之依據。

根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有172種，較110年第3季新增的公司有：精確(3162)、倚強(3219)、台星科(3265)、禾瑞亞(3556)、鼎翰(3611)、漢磊(3707)、太景*(4157)、雙美(4728)、強新(5013)、凌陽(5236)、友銓(5321)、寶雅(5904)、振曜(6143)、九齊(6494)、益安(6499)、宏觀(6568)、朋億(6613)、長聖(6712)、九暘(8040)、越峰(8121)；減少的公司有：進泰(3465)、曜越(3540)、宇峻(3546)、兆利(3548)、神準(3558)、歐買尬(3687)、鐿鈦(4163)、環宇-KY(4991)、建錩(5014)、佶優(5452)、德宏(5475)、力麒(5512)、豐謙(5523)、龍巖(5530)、中連貨(5604)、致和證(5864)、大展證(6020)、普萊德(6263)、大中(6435)、倉和(6538)、達亞(6762)、廣積(8050)、恒耀(8349)、光隆(8916)。

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：漢科(3402)、曜越(3540)、西柏(3541)、宇峻(3546)、兆利(3548)、鑫科(3663)、湧德(3689)、建錩(5014)、佶優(5452)、德宏(5475)、致和證(5864)、南仁湖(5905)、中探針(6217)、茂綸(6227)、旺玖(6233)、大中(6435)、倉和(6538)、安格(6684)、翔名(8091)、大世科(8099)；減少的公司有：宏佳騰(1599)、南光(1752)、捷迅(2643)、新揚科(3144)、波若威(3163)、台星科(3265)、加百裕(3323)、熱映(3373)、禾瑞亞(3556)、新晶(3713)、金洲(4417)、江興鍛(4528)、桓達(4549)、雙美(4728)、友輝(4933)、寶島科(5312)、協益(5356)、陸海(5603)、九豪(6127)、振曜(6143)、晉泰(6221)、系微(6231)、智基(6294)、廣錠(6441)、九齊(6494)、宏觀(6568)、均華(6640)、越峰(8121)、華宏(8240)、匯鑽科(8431)、裕國(8905)。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意