【時報-台北電】台指期上週五下跌401點至16518點。價差方面，台指期逆價差擴至-52.89點，電子期逆價差擴至-2.35點，金融期逆價差縮至-3.16點。現貨部分，三大法人賣超447.21億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2689口至-5282口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少3694口至-13037口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4045口至-5821口。

上週四公布美國前週初領失業金人數，已連續三週小幅上升至36萬人，加上投資人對通膨及美國債務上限的憂慮，美股創去年3月以來單月最差表現，道瓊下跌1.59%，標普500下跌1.26% ，那指下跌0.44%，費半下跌0.18%。受美股齊挫影響，台股上週五開低走低，各類股全盤盡墨，盤中暴跌逾400點，最低來到16503.74點，終場收16570.89點，成交量放大至3396.28億元。電子股晶圓雙雄領跌，台積電再探底，下跌1.03%，收574元，聯電下跌2.19%，收62.6元，而航運股成重災區，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明全面跌停，造成類股跌幅超過8%，成交量佔大盤比重約25%。籌碼面來看，外資賣超396.46億元，三大法人合計賣超447.2億元，而技術面來看，台股有M字頭出現，加上KD指標交叉走低，短期不排除再向下回測。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18000點，賣權未平倉最大量集中在15000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01降至0.84。VIX指數上漲2.24至24.54。整體選擇權籌碼面偏空。(永豐期貨提供)

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