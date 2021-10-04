【時報-台北電】2021年10月01日櫃買市場總體自營商賣超5.61億元，投信賣超1.19億元，外資賣超16.48億元。(資料來源:櫃買中心)

(時報資訊)

#櫃買市場 #外資賣超 #自營商賣超 #投信賣超

延伸閱讀