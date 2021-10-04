受到大陸限電和美國舉債上限未解兩大利空衝擊，台股上周暴跌近700點，權值股台積電首當其衝，單周大跌逾4%，周五（1日）收在574元，眼看年線569元岌岌可危。究竟台積電這波會殺到哪裡，投資人能否進場撿便宜？法人指出，預估前波低點550元應該會止跌，這個價位也是不錯的買點，但在大盤回穩之前，應嚴設停損點，一旦破500元就要狠下心認賠出場。

台積電上周高點來到602元，但受到美國費城半導體指數跳水拖累，周五最低下探到571元，終場下跌6元，跌幅逾1％，再次瀕臨年線約569元價位，市值也跌破15兆元大關，來到14.88兆元。外資上周賣超台積電不手軟，累計大砍逾4.6萬張。

外資上周瘋狂大逃殺，讓台積電股價再度逼近8月下旬低點，空手投資人現段能否進場？摩爾投顧分析師黃世民指出，國際局勢不佳使台積電重挫，預估8月20日低點550元應該會止跌，來到這個價位也是不錯的買點。

他表示，短期來看，台積電走勢仍要看費城半導體指數臉色，若費半再下跌的話，台積電還會有下探空間，若反彈的話，即有機會回到590~600元附近，在大盤回穩之前，投資人應嚴設停損門檻，若跌破500元要停損出場。

10月14日台積電將召開法人說明會，下周也將公布9月營收，法人指出，儘管近期蘋果砍單雜音紛擾，但台積電第4季營收仍可望持續攀高，改寫史上新高紀錄。

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(時報資訊)

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