基本工資審議委員會將於本周五（8日）召開，國發會主委龔明鑫表示，在振興五倍券、帶動內需消費下，今年經濟成長率可望破6％，應加大基本工資調升幅度，若調幅介於6％至8％，基本工資可望漲至26K；不過，就現實面來看，經濟成長果實，並未反映在全體受雇員工中，根據主計總處統計顯示，今年1至7月全台812萬名受雇員工、經常性薪資平均4萬2959元，與去年同期相比，只調高761元，年增幅僅1.8％。

人資主管表示，經濟成長率6％只是表象，產業復甦分歧，最明顯的就是出口、製造業暢旺，但就業人口眾多的服務業卻「苦哈哈」，不少中小型的住宿、餐飲業都撐不下去，受僱員工陷入失業、無薪假、工時大幅縮短的窘境，別說加薪了，今年只求有工作、能溫飽。

油價漲，黃豆、玉米、小麥等大宗物資價格也水漲船高，通膨升溫壓縮受雇員工實質的加薪狀況；主計總處數據顯示，考慮消費者物價指數平減後，今年1至7月全體受僱員工的平均實質經常性薪資為4萬1466元，年增率僅0.27元，與去年同期相比，只增加112元，只夠買一個排骨便當加紅茶。

攸關一般勞工薪資的基本工資審議委員會將於8日舉行會議。朝野各黨皆各自提出《最低工資法》草案，國民黨立委蔣萬安批評，從2016年到現在，蔡政府5年來從沒提出草案。時力立委陳椒華則主張，2024年最低工資調至3.1萬元。

陳椒華表示，時力版本的草案，將規畫逐年提升最低工資，在2024年最低薪資達到3萬1309元。另因去年基本工資僅漲月薪2百元，時薪2元，勞動部今年應該要納入考慮，多照顧勞工，朝調升基本工資的方向走。

民眾黨立委賴香伶主張，立法將薪資調整明確指標化，無論是要納入GDP、鄰國最低薪資參考、薪資扶養比、房價比等等都可以討論，重點是要避免每次薪資審議「就會有人放消息帶風向」，或是官員找些「工商大老」去喝咖啡，薪資調整應該法治，而非人治、政治喊價。

(時報資訊)