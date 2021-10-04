央行打房，為房巿「降火」！銀行配合推動四大措施因應。銀行透露，營造成本攀升，新屋造價成本上揚，但現在不少銀行針對央行點名的八縣巿蛋白、蛋殼區房貸鑑價，比照中古屋，估價就比巿價低很多，且核定成數頂多5、6成，消費者要購屋，第一桶金須先存夠。

銀行房貸祭四大策略

房市火熱熱，引發央行再出手，祭新管制措施，銀行業者表示，房貸的量能還在，短期內難以受到壓抑，房價也不會受到太大挫折；為配合打炒房，銀行房貸以四大策略因應。

首先嚴格控管《銀行法》第72條之2的比重。法令規範銀行房貸餘額不可超過存款與金融債的3成，過去銀行警戒線多控制在28.5％，現在銀行多調降警戒線，盡量控制在28％之內。其次，挑選優質客戶，排除投機客、多房貸者。

值得注意的是，央行點名的八大區域，包含台北、新北、桃園、台中、台南、高雄和新竹縣市的蛋白區，銀行估價會更謹慎。如新北市的淡水區、三芝等，房屋鑑價甚至出現新屋比照「舊」營造價格來估算，且這些地區的貸款成數頂多5、6成，比起精華區最高8.5成，低很多。最後，銀行也更注意建商財務情況。

惟對於房價上揚，業者直言，元凶是地價狂飆與原物料價格攀升。甲山林總經理張境在分析，近來地方政府標售精華區土地，頻創區域新高，有些溢價率甚至逾百分之百，等於決標價是底價的兩倍，政府成了最大贏家，但不敢全面反映成本的建商與面對房價上揚的消費者卻都受到衝擊。張境在呼籲，中央政府包括內政部與財政部應出來想想辦法，如設定天花板，溢價若超過一定成數、如2成，超出的業者以抽籤決定得標者。

公平會應查人為炒作

中華民國不動產開發公會全聯會祕書長于俊明則呼籲，原物料價格攀升，除受國際價格影響，國內有無人為炒作，公平會應出面了解。

對於地方政府標售土地，推升區域地價，台北大學不動產城鄉環境系教授彭建文表示，以地方財政角度分析，土地有效利用是好事，惟現在房價漲勢難以抑制，建議標售土地可先緩一緩，等巿場平穩後再招標。清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚則建議，小地塊基地標售影響有限，可持續推動，但大面積基地建議可採地上權方式標售，減少推升地價的負作用。

(時報資訊)