重新評估信用風險，是機構投資者在2009年底時考慮的一個主要變數，市場參與者開始重新調整對未來的風險偏好。我們認為2008～2009年之後對於風險偏好的重新評估，讓眾多主要競爭者轉為風險趨避。

部分高收益債券經理人在2008年和2009年表現不佳後，其中多數人做出戰略決策，專注高收債的高信評亦即BB與B評級，並略微偏向於BB評級。儘管殖利率低且存續期間長，但許多投資者對此「買單」，因為他們認為流動性更強，並且以夏普值所衡量的風險調整過投資組合更為優異。

高收益發行人和資本市場團隊都迅速抓住投資者的需求。許多產業的經營團隊利用這種需求，聚焦在為高息債務進行再融資、推遲到期日和流動性，以便於為 COVID-19等外來衝擊做好準備。

COVID-19的大流行，為十多年來轉為更高信評發債的變化提供推進器。在2020年，BB評級佔所有新發行的高收益債47％，CCC評級佔11％，與2007年CCC評級佔38％的發行高峰相比，已大幅下降。此外，從投資等級降至高收益債等級的墮落天使高收益債創下2,380億美元的歷史新高紀錄，許多較大的前投資級公司債僅被調降1～2個評級便進入BB信評（非投資級），使高收益債的平均信評因此變得更高。獲取新資本、低利率和高度的再融資，促成由正向的評級遷移和違約率急劇下降所造就的環境。目前的市場多頭是受到大規模信評調整正面循環的結果。違約數量、利率和危難比率（賤售比率）都在繼續下降，自2020年第4季以來，受到信評機構調升信評的債券金額是調降信評金額的2.2倍之多。

儘管有這些正面發展，高收債在8月底的絕對最差殖利率（absolute yield-to-worst）為3.96％，與新興市場主權債相同，存續時間則只有一半，風險狀況也有改善。從風險等級來看，美國高收債和新興市場主權債通常是殖利率最高的固定收益資產；以絕對值而言，它們殖利率都略低於4.0％，比ICE美銀美林美國投資級企業債指數高出196個基本點，比彭博美國綜合債券指數高出255個基本點，也比彭博全球綜合債券指數高出294個基本點。

由於債券殖利率非常低，機構投資者續「追逐收益」，並分配更多資金到高收債。由於非美元貨幣外匯避險成本仍極低，美國境內與外國機構投資者均配置大量金額在美元高收債，而且整體高收益信貸環境持續改善。

儘管主動式管理的共同基金及ETF不斷成長，機構投資者仍是高收益債市場的主導力量。正如我們在2020下半年和2021年初看到的，機構投資者的占比約三分之二，且許多人續增加高收債配置。這些投資者提供穩定長期資金。如果利率續保持低檔，那新的資金應續流向能提供高殖利率的產品。

我們相信，資金朝向增加高收益債配置具有強而有力的論述基礎，市場需求依然強勁，預期它將支持高收益債的持續成長以及信貸改善。

(時報資訊)