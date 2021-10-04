受疫情影響，民眾居家防疫、遠距上班上課，促使網路購物需求持續增高，宅經濟熱潮下，除各家信用卡針對網購通路祭出高額回饋，今年連振興五倍券也可以在國內電商平台使用。 Money101針對民眾在疫情期間的網購支付行為調查，其中超過65％的民眾一周網路購物至少一次，在付款方式方面，大部分的受訪者選擇刷信用卡，其中47.9％的人選擇現金回饋信用卡。

Money101調查中，受訪者高達78％有網購經驗，其中又以在手機上購物占80.9％最多。而網購的頻率以一周一至三次最多35.9％），其次是一個月一至三次（31.1％），再來是一周三次以上（30.5％），由此可發現超過65％的消費者有高度依賴網購的習慣，一周至少會在網路上購物一次，而26～35歲的族群更是網購愛用者，超過35％的人一周網購三次以上。

從最近一個月平均網購消費金額來看，受訪者在網路消費金額以1～5千元最多（42％），其次為1千元以下物品（30.6％），說明消費者傾向在網路購買單價較低的商品，若要購買高單價商品仍會選擇實在體店面消費。而最常從網路上購得的商品則以生活用品為主（49.7％），其次是生鮮食材或食品（39.9％）。

台灣消費者最常網購的管道以國內大型網購平台PChome、momo及蝦皮為主，使用者高達76.6％。影響消費者選擇購物網站的原因第一名為商品多樣性（57.1％），愈多品牌或是商品供消費者做選擇，愈能留住客戶；其次是商品價格（54.7％）。

針對網購的付款方式調查，受訪者偏好刷現金回饋卡（47.9％），其次為使用行動支付（33.2％），再來是回饋LINE POINT或蝦幣的類現金回饋卡（32.6％）。考量原因主要為回饋是否夠高（57.3％）以及回饋項目是否符合自己消費習慣（52.4％）。

Money101總經理朱本傑提醒，隨著五倍券即將開放使用，許多民眾選擇綁定信用卡消費，網購業績預計將持續成長，而近年來網路盜刷事件頻頻增高，消費者在刷信用卡網購時務必設定即時消費訊息通知及OTP驗證功能，可以掌握自己的刷卡額度也可以避免信用卡輕易被盜刷。

(時報資訊)