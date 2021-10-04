根據內政部公告的「109年簡易生命表」，國人平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高，且與全球平均壽命比較，男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲。法人指出，目標日期基金在美國已行之有年，也是最受歡迎的退休理財工具，以好享退退休基金績效來看，近一年目標日期基金表現最佳，漲逾兩成。

國泰投信表示，存退休金無法一蹴可幾，以上班族為例，每月只要投入部分薪水，以定時定額布局，也能慢慢養大退休金庫。以晨星資料試算，若每月底以5千元定時定額投資國泰泰享退系列目標日期組合基金（新台幣A），截至2021年8月底，一年報酬率可達6～9％、二年報酬率更高達16～23％，自成立日報酬率也有17～24％。

國泰泰享退系列2039、2049目標日期組合基金經理人廖維苡表示，近期陸續公布的經濟數據多空交錯，投資人除同步修正對於先前通膨過高預期外，亦密切觀察在經濟數據放緩下，聯準會縮表步伐是否有所放緩，所幸就業市場仍逐步有所支撐，待疫情趨緩後就業狀況可望進一步改善。

此外，聯準會主席鮑爾亦表示在商品需求回落、物流狀況壅塞及Delta病毒反覆干擾影響下，通膨在今年底或明年第一季後才會較有感回落，利率可望區間震盪，於疫情變化、貨幣及財政政策進程與美國大型基建法案推進等多軌路徑下，帳戶將依循景氣循環復甦位階，並持續動態調整股債配置，針對基金標的汰弱留強並持續挖掘具有上漲潛力機會標的，追求長期穩健報酬。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出，疫情讓全球金融市場近期面臨高檔震盪，退休理財對大部分投資人而言是一場長期耐力賽，途中都會面臨景氣更迭、市場波動起伏的挑戰，資產配置和風險控管更顯重要。

退休理財是人生長久之計，面對金融市場波動震盪，在股債資產配置需更加靈活，報酬與風險兼顧的海外組合平衡基金，股債平衡布局可降低投組波動，投資標的也遍布全球與新興股、債市，達到風險分散效果，對於以長期投資為目標的投資人而言，是相當合適的理財工具。

(時報資訊)