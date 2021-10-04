東協股市去年受新冠肺炎疫情影響，東協股市壓力較大，以去年整體表現來看，只有越南上漲14.87％，馬來西亞-4.94％、印尼-5.09％、菲律賓-8.64％、泰國-8.26％、新加坡-11.76％都是負報酬。今年來一掃去年股市陰霾表現出色，越南、泰國都有雙位數報酬分別上漲21.33％、11.53％，新加坡、印尼也各有8.22％、2.24％的漲幅，僅菲律賓與馬來西亞仍是負報酬。

投信法人表示，東協市場在央行貨幣政策支撐，市場資金環境寬鬆，加上經商環境持續改善，中美貿易爭端也促使全球部分供應鏈轉移至東協市場之下，有助支撐東協股市，因此後續表現仍未看淡，投資人可趁機布局東協基金。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，近期東協國家股市受惠新冠肺炎疫情降溫，政府逐步放鬆管制措施，居民移動指數上升，反映經濟活動也逐步回溫。此外，政府也積極推出政策來刺激經濟，帶動外資在過去一個月內流入東協股市。

受惠原物料價格走勢強勢，印尼基本金屬行業股價跟隨上漲，未來投資機會將來自個別國家總經展望及產業契機，國家別看好越南、新加坡，看好行業別是金融、通訊、科技。受惠中產階級財富增值的印尼可選消費股，及內需成長支撐的菲律賓民生消費股，核心產業部分可留意消費等類股為主。

日盛亞洲機會基金研究團隊表示，亞洲在疫苗接種率持續提升下，疫情將會逐漸和緩；亞銀近期上調印度明年成長率也從7％調升至7.5％，外資持續看好印度表現，高盛預期主要國家2021年經濟成長維持高檔，又以大陸年增8.2％最為亮眼。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，亞洲科技業從上游半導體，到中下游的電子零組件、硬體組裝等，一應俱全，在全球供應鏈當中，扮演不可或缺的角色。因此，在股價大幅回調後，投資吸引力再度顯現。

黃筱雲表示，今年隨著歐美疫苗大量施打後，經濟陸續解封，電動車、5G、人工智慧等加速發展，未來需求可望進一步湧現。

(時報資訊)