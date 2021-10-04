投信法人指出，台股基本面佳，應該留意大跌布局機會，尤其看好國安、民生等受政策扶持產業或指標性大型公司。第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，台股特別看好國安、民生等屬於維生必須項目，或者政策扶持的重點產業、指標性公司等，不輕易停止營運。台股中的半導體、食品、國防工業、塑化、光電等族群符合條件。

曾萬勝表示，本益比較高的科技類股、台股，震盪相對較大，不過，只要基本面不變，未來正向反應的機率仍高，投資人不妨留意大跌加碼的機會。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，受惠5G、AI、雲端等科技應用，全球半導體產值將再創高，台灣半導體供應鏈占有關鍵地位。

聯邦精選科技基金經理人周鉦凱表示，儘管聯準會下半年可能會開始縮減購債，目前看來台股基本面仍強勁，操作上可採電子股跟傳產股平衡布局的策略，從基本面上尋找體質好、基期較低的族群。

復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞指出，台股企業以外銷為主，較受國際需求左右，儘管短期部分電子業因長短料問題出現雜音，但著眼新科技應用如電動車、AIoT技術等，持續創造半導體新需求，加上台灣科技產業為全球核心供應鏈，支持台股長期走多，若因消息面干擾使市場修正，建議可逢低布局目前業績能見度較佳之矽晶圓、晶圓代工等上游電子原物料及關鍵零組件，以及相關半導體供應鏈及車用電子、電動車趨勢概念族群。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，投資應聚焦2022年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，因歐美經濟解封與疫苗施打率逐步提升，預估新冠疫情影響將逐漸趨緩，惟市場面臨長短料因素，缺料與缺櫃造成生產不順與訂單波動度增加。第四季操作布局重點轉為持續成長之雲端伺服器類股、IC設計與後疫情時代之受惠類股，投資人可留意擇優逢低布局。

(時報資訊)