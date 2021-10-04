觀察9月台股表現，大盤跌3.18％，不過績效勝過大盤的台股基金有62檔，其中更有包括安聯台灣科技、群益奧斯卡、安聯台灣智慧、群益葛萊美四檔維持正報酬，表現相對穩健。

受大陸限電政策利空因素影響，10月第一天台股就大跌363.88點，跌幅2.15％，大盤震盪劇烈，操作難度加高，市場法人表示，台股雖然基本面佳，但不免還是受國際局勢影響，短期來看，大盤仍將維持區間震盪格局，台股個股波動大，建議以選股不選市的台股基金介入為宜，不但不用擔心回檔，更能掌握低檔入市獲利契機。

群益葛萊美基金經理人莊慧君強調，近日國際盤勢因各項事件發生導致盤勢震盪幅度加大，但就各事件發展趨勢來看，恆大事件對心理層面的衝擊大於經濟實質面，而美國舉債上限雖未過關，但因目前民主黨掌握國會多數的優勢下，預期後續仍將順利解決，惟大陸限電政策後續發展仍有不確定性，此將持續干擾盤面動向，因此短期盤勢仍將處於震盪狀態。

雖然市場仍很擔憂限電政策影響經濟面，但大陸限電政策下不全然使產業都受害，反而有利於供過於求的產業改善供需結構，具有競爭力的企業有機會勝出。因此在震盪的盤勢下，仍建議擇優布局，擇機入場。

富蘭克林華美投信認為，短線台股上市櫃指數仍以區間整理為主，待消息面淡化，可望向上盤堅；後續仍要看大陸限電對廠商製造與生產成本的影響，操作上建議可汰落留強，挑選科技上游或疫後服務需求逐漸轉強類股，布局科技上游產業例如：半導體、IC設計，另外搭配傳產、金融大型股為輔，或利用台股基金定期（不）定額方式，持續中長期投資。

日盛上選基金研究團隊表示，恒大對台股沒有影響，能耗雙控對台股供應鏈，尤其是電子下游有較大影響，但影響程度還在評估中，要看大陸政府接下來的動作。目前研判主要原因為大陸發改委8月下發文件通知多個省份能耗不達標，因此在第三季度考核前地方政府突擊限電，預期第四季度後影響趨緩，不致影響廠商出貨。台股第四季正面看待。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，短期台股勢必跟隨國際股市承壓，但中長期來看，趨勢明確半導體、伺服器新平台受惠、新能源車相關零組件相關類股可持續留意，待盤勢止穩時有機會成為主流股，整體操作策略建議仍以選股不選市、看長不看短為主要概念。

(時報資訊)