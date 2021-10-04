市場近日受大陸房產巨頭恒大集團債務危機影響，台股萬七失守。法人觀察，市場觀望氣氛濃，近一周除了越南為淨流出，多數市場呈現小幅淨流入，吸金最高的前三市場為印度、南韓、印尼，金額分別為10.2億美元、8.5億美元、1.2億美元；印度連三周淨流入，印尼淨流入資金雖不高，但已連五周淨流入。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，疫情及聯準會政策仍是市場關注重心，因為疫情導致的產線停擺狀況尚未停歇，市場正關注Delta病毒是否會因為進入冬天而出現另一波高峰，以及Fed縮表的態度將影響投資人信心，短期台股預料將陷入高檔震盪，建議選擇未來訂單能見度高的產業擇優布局。

張士琳指出，隨著電動車於全球熱銷，目前仍然看好電動車供應鏈未來表現。隨第四季進入汽車產業旺季，加上新舊傳統車廠爭相搶進電動車市場，2021年以來台灣汽車零組件大幅成長16.6％，預估車用零組件訂單需求將可望延續至明年上半年。

安聯投信表示，亞股2021年業獲利大致仍保持上修趨勢，明年企業獲利開始出現持平趨勢，但各國狀況不同。今年以來，台灣、日本企業獲利上調最多，但菲律賓、香港和印尼則下修較多。

資金有重回東南亞國家的跡象，而缺工、塞港等問題暫解，製造業重回軌道，進一步帶動出口表現。Delta變種病毒肆虐東南亞國家，包括印尼、泰國、馬來西亞等地疫情升溫，不過，疫苗施打率提升至八成，也有助國境開放。其中印度的每日新增確診與死亡人數持續下降，加上印度的疫苗接種速度較快，亦有效降低疫情對經濟的衝擊，印度股市的表現相較其他東協國家優異。

安聯投信表示，東協各國經濟表現分歧，雖然整體2021年的經濟成長率可望回升，但動能不強；其中新加坡有機會上修，泰國與菲律賓則偏弱。印度央行維持利率不變，持續寬鬆貨幣政策，卻也上調了通膨預期。目前亞洲各央行持續保持寬鬆貨幣政策，主要由於亞洲的核心通膨仍低，亞洲各央行持續保持寬鬆貨幣政策，預估要到2022年利率才會正常化。

台股方面，安聯投信台股團隊表示，尤其市場預期美國聯準會可望於11月釋出較為明確的貨幣政策方向時程表，加上目前包括許多總經面和產業面等訊息都需要時間反覆消化，許多企業也開始估算明年預算，因此值此混沌之際，市場資金自然相對保守。

(時報資訊)