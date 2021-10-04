不受新冠疫情變種病毒影響，今年來全球股市表現令人驚艷，許多股市頻創新高，以今年來報酬表現來看，印度股市上漲23.57％表現居全球之冠，也讓投信發行的印度基金績效長紅。觀察今年以來投信發行的海外基金績效表現，群益印度中小基金32.11％表現居冠，其次為中國信託越南基金32.09％，兩檔漲幅超過三成。

法人表示，印度股市不斷創新高，不過印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的，投資人還是可以留意印度基金定期定額掌握長期投資契機。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑指出，今年第一季起通膨開始明顯回升，使得包括巴西、俄羅斯等國央行相繼升息，第二季更加大緊縮力道，惟印度基準利率仍維持在4％的歷史最低，政策相對寬鬆。印度央行不像巴西、俄羅斯、土耳其或阿根廷那般，由於物價相對可控，政策緊縮時升息幅度相對較小，代表印度貨幣政策較為穩健，如此對經濟或股市相對有利。

印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，因此外資幾乎年年淨買超印度股市，今年來更因流動性較充裕、央行決策較穩健，成為外資獨鍾的市場。此外，今年內、外資更同步買超印度股市，顯示國內外投資人對印度股市相對樂觀，資金進駐下，有利於印度股市後續表現。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，隨著疫情穩定，印度諸多經濟數字已經脫離谷底，翻轉至正成長。工業產值指標已經恢復至疫情前水準，例如電價及柴油需求已經連續多個月增長。同時原先較疲軟的耐久財需求跟資本財，也見起色。基本面的強勁表現也成為激勵印度股市持續創新高紀錄的重要推力。

印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，因此外資幾乎年年淨買超印度股市，今年來更因流動性較充裕、央行決策較穩健，成為外資青睞的市場。預計在印度政策加持，以及貨幣走勢相對穩定下，股市可望持穩步上漲的格局，建議投資人可利用定期定額方式，持續投入印度股票基金。

(時報資訊)