隨大陸經濟的逐步發展，與世界各國的貿易額也在逐年遞增，從經濟實際需要的角度出發，人民幣在貿易結算、支付貨幣的國際地位與日俱增，使市場更加關注人民幣投資機會。若以貨幣市場相關基金投入，擁有高流動性隨時可變現功能，使得人民幣貨幣市場基金受到青睞，成為短期資金停泊的選擇。

統計國內投信發行人民幣貨幣市場基金共計18檔，平均一年報酬逾1.82％，五年平均績效報酬達14.12％，因基金投資配置在一年以下的人民幣相關金融商品，贖回變現較便利，使得人民幣貨幣市場基金成為短期資金停泊以及提供收益的好選擇。

兆豐投信人民幣貨幣市場基金經理人陳薏安表示，雖第三季來大陸經濟增速放緩，景氣面臨下滑風險，加上變種病毒威脅，預期人行貨幣政策仍有寬鬆空間。

第四季為大陸出口企業的銷售旺季，出口韌性仍在，受惠海外生產復甦對大陸出口拉動明顯上升，而且十一長假有望推動民眾增加消費及旅遊支出，有助於提振零售銷售復甦動能，使市場對未來出口增長仍保持樂觀，皆可望為大陸經濟前景注入強心劑。

陳薏安分析，中國人行致力穩健的貨幣政策，使得市場看好人民幣貨幣相關商品未來潛力。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸後疫情時代的經濟復甦逐漸趨緩，政府逐漸轉向放寬貨幣政策，有利股市打開上漲空間。未來財政政策施力的重要增加，看好受惠的類股。因疫情使供需不平衡的原物料，未來有機會刺激價格上漲。

第一金投信研判，在大陸政府積極打壓之下，短期房市震盪恐再加劇，但此次的整頓僅會淘汰財務體質不佳的劣質企業，體質強韌的優質企業則將不受影響，整體房市可望「汰弱留強」，長期發展將為健全。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，未來大陸製造仍可獲得較大的市場份額，相關產業鏈及物流等低估值股票，都具有相當投資價值。

(時報資訊)