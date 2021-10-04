鈊象（3293）從今年下半年起激勵營運走揚的利多眾多，法人認為將擺脫日前市場擔憂因解封可能造成營運衰退的疑慮。1日股價上漲35元，漲幅5.34％，收在690元。

鈊象前八月合併營收為75.34億元，年增41.07％，前八月稅前EPS為53.82元，其中網路遊戲如六大APP及美國網咖休閒博弈軟體授權金的業績較去年同期增加19億元，商用遊戲機台年增加3億元。

營運分布上，網路遊戲占比為92％、商用遊戲機台8％，商用遊戲機台隨經濟解封出貨成長。營收比重以台灣為主，占比為35％，其餘為東南亞20％、大陸18％、美國約15至20％。

鈊象認為，近期大陸打壓遊戲產業並未對鈊象營運造成影響，因客群著重在成年人，但大陸管制對象主要針對未成年人，未來將持續分散市場、目標為單一市場比重降低至兩成以下，降低風險。

鈊象從下半年起將受惠六大APP及美國網咖休閒博弈授權金穩定成長及2022年寒假檔期將推出經典IP《唯舞獨尊》上市，美國三大州網咖休閒博奕將推出第二個平台等的貢獻，法人看好鈊象2022年業績成長。

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(時報資訊)

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