全球經濟在疫後復甦速度優於預期，卻導致油氣煤等能源價格異常飆升，進一步引爆「電荒」問題，能源轉型需求日益興盛，世紀鋼（9958）、中鋼構（2013）等離岸風電基建概念股有望受惠。

「2025非核家園」是總統蔡英文綠能政策主旋律，政府也積極推動離岸風電供應鏈國產化，隨雙十國慶進入倒數，相關政策受惠股人氣再度增溫，其中鋼構廠又擁台商回流擴廠、建廠商機，以及原料成本漲價、產能供不應求下，甚至出現科技廠投資鋼構廠搶產能的情形。

世紀鋼受惠水下基樁、套筒式基樁等離岸風電水下基礎工程持續出貨，加上傳統鋼構事業同樣暢旺，累計今年前八個月營收高達62.88億元，年成長61.49％，全年在哥本哈根基礎建設基金（CIP）離岸風電訂單挹注下，法人預估營收將上看90億元，年增四成以上，有望挑戰歷年新高紀錄。

此外，世紀鋼在今年上半年也已取得台電離岸風電第二期水下基礎工程訂單，預計在2022年下半年動工，訂單總額上看123.9億元，世紀鋼將與子公司世紀風電共同承攬。同時尚有加拿大北陸能源（NPI）的海龍風場潛在訂單，可望持續挹注明後年業績成長力道。

中鋼構則因具備中鋼集團資源，在離岸風電市場大打團體戰，除承接沃旭大彰化離岸風電案的水下基礎鋼構訂單外，也坐擁台灣人壽南港商辦大樓工程、南科電子大廠擴廠案、富邦集團北高雄大型營建案的結構工程等訂單。中鋼構在今年前8個月營收99.36億元，年增18.76％，下半年營運前景持續看旺。

(時報資訊)

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