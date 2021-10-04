非科技類股次族群領頭羊股價力拚谷底翻揚，中信投顧點名，美食-KY（2723）基本面持續復甦走穩，初次納入研究範圍給予「增加持股」投資評等，推測合理股價是160元；本土投顧大行則力挺美時（1795），強調戒毒藥降價為短期壓力，長線成長動能無虞。

儘管目前全球仍受疫情變數影響，不過，美食-KY於疫情期間財務與獲利能力逐漸趨穩。中信投顧指出，展望下半年，美食-KY經營管理階層預估，美國及大陸市場營業利益率表現將優於上半年（美國、大陸上半年營業利益率分別約為9％與5.5％），台灣市場表現則持平於上半年的約11％。

由於受到疫情影響，美食-KY展店進度較於保守，與第二季相比，下半年美國市場門店家數預估將持平；台灣市場預計展店五家以內，大陸市場預計展店五～十家。展望2022年，隨疫苗普及率提升與疫情可控，美食-KY預估展店幅度將優於2021年。中信投顧指出，過去疫情衝擊使得競爭成本提高，其連鎖品牌的核心能力更顯重要，加上目前美食-KY主要經營之三大市場咖啡與烘焙行業均處於穩定且快速增長狀態，疫情後將發揮其連鎖品牌之資源及優勢，擴大占有率並強化營收動能。

美時戒毒學名藥跟進競爭對手降價負面影響獲利，但股價近期自高點修正35％，投顧法人認為已充分反映戒毒藥降價的利空。

法人研究機構基於以下四點，對美時未來股價表現維持正面看法：一、美國戒毒藥學名藥廠仍可自原廠搶食市場分額，戒毒藥可為美時帶來穩定現金流；二、血癌藥將於2022年上、下半年分別在西歐與美國上市，成為下一成長動能；三、外銷業務成長改善獲利率；四、目前股價隱含2022、2023年16.4倍與9.3倍本益比，相較於印度學名藥廠同業2022年平均本益比28倍，評價仍有推升空間。

2020年血癌藥Lenalidomide之原廠藥（Revlimid）在美國與全球銷售額達83億美元、121億美元。美時／Alvogen已與血癌藥原廠Celgene達成和解，美時可於2022年3月後某個時間點於美國上市血癌藥學名藥，美時也為歐洲重點市場血癌藥的上市準備。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意