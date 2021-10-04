9月23日聯準會結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策按兵不動，但暗示很快將開始啟動貨幣緊縮政策，縮減購債，以及提前升息預測，2022年底前啟動的機率大幅上升，儘管利率點陣圖顯示官員們意見分歧較大，升息也是勢在必行。

而發布聲明的同時聯準會也強調，在這個充滿挑戰的時刻，會致力使用所有工具支持美國經濟，以實現充分就業和物價穩定的目標，讓更長期的通膨保持在2％。

隨著疫情好轉，全球經濟復甦情況樂觀，在美國央行開第一槍，宣告縮減購債之路已近的同時，全球央行也因警惕通膨上升過快，紛紛宣布將啟動升息，亞洲由韓國率先，英國解封成功升息時程表，提前至明年3月，至於歐洲央行則因歐元區脆弱的復甦力道感到擔憂，因而較為謹慎，維持鴿派的政策路線。

當今市場關注的焦點，是美國貨幣縮減的時程，及聯準會的態度，鮑爾9月29日在歐洲央行舉辦的遠距研討會表示，供應鏈瓶頸未改善且持續惡化，聯準會的通膨預期已遠超目標，然而就業市場卻仍未恢復，聯準會可能會犧牲就業的成長，堅定升息的步伐來抑制過高的物價，聯準會兩大目標的衝突，將是未來最大的挑戰。

也因此非農數據極為重要，就業數據的表現牽動整個市場的神經，量化寬鬆（QE）過後，經濟能否真正回復疫前的水準，埋下了一顆未爆彈，世界都在靜觀其變。

總結以上，自從9月23日聯準會公布鷹派貨幣政策決議以來，全球央行鷹聲不斷，作為帶頭領跑升息的美元，將吸引全球資金，甩開歐元和日圓。

此外，恒大債務風波，中國大陸監管危機，能源價格高漲，全球經濟成長趨緩這些造成股市風險因素飄升的事件，也使得美元指數期貨的避險買盤不斷，推波助瀾漲勢，再加上美債殖利率的推升，美元除了利多還是利多，大震盪走升的格局，會是中長期的基調，若行情有拉回，都將是逢低布局的好機會。

(時報資訊)