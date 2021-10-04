受美股再度大跌拖累，台股1日呈現開低走低格局，盤中一路震盪走弱，終場加權指數跌363.88點、以16,570.89點作收，跌幅2.15％，成交金額為3,451億元。

台指期下跌402點至16,517點。價差方面，台指期逆價差擴至52.89點，電子期逆價差擴至2.35點，金融期逆價差縮至3.16點。

現貨部分，三大法人賣超447.21億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,689口至5,282口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少3,694口至13,037口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,045口至5,821口。

期貨商指出，目前國際利空頻傳，台股買盤觀望縮手，短線台股將再測試8月20日低點位置，台股以震盪偏空看待。

自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為1萬5,000餘口，賣權OI略為往下履約價做翻移退守。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方呈現表態。

群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性格局，周選偏空態勢，整體籌碼面中性偏空。技術面目前台股將測試8月20日的M頭頸線位置，短線一旦再放量跌破該支撐，台股將回測年線位置。

永豐期貨指出，晶圓雙雄領跌，台積電再探底，下跌1.03％，收574元，聯電下跌2.19％，收62.6元，而航運股成重災區，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明全面跌停，造成類股跌幅超過8％。

富蘭克林華美投信認為，因市場擔憂中國大陸電費傳出調漲25％的影響，將轉嫁生產成本、拖累經濟表現，台股與日韓股皆收跌，僅電信等大型類股平盤有撐，建議短線仍應持續觀察後續反應、挑選大型股逢低介入。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意