9月底櫃買市場湧入五家公司申請上櫃以及興櫃，其中進典工業（6843）、宏碁智醫（6857）二家公司申請興櫃戰略新板；廣閎科技（6693）、晶呈科技（4768）、力士科技（4923）三家公司申請上櫃案。

櫃買中心指出，配合政府政策協助創新企業發展，自110年7月20日「戰略新板」正式開板以來，首檔申請登錄「戰略新板」的東研信超（6840）已在7月26日開始買賣，9月16日新增數泓科技（6855），及9月30日有進典工業、宏碁智醫二家公司，申請登錄「戰略新板」，累計已有四家公司。

數泓科技主要從事數位手工具產品之製造、研發及銷售，目前主要產品為數位扭力扳手、數位螺絲起子，及角度接桿等相關數位手工具產品。數泓科2020年營收3億2,605萬元，稅後盈餘6,551萬元，每股盈餘（EPS）5.16元。

進典工業主要從事各種機械五金加工買賣業務、控制開關製造加工買賣業。進典2020年營收6億4,462萬元，稅後盈餘6,167萬元，EPS 2.15元。

宏碁智醫主要從事以人工智慧及大數據分析技術，與醫院及醫療相關產業合作，設計及開發智慧醫療診斷軟體。宏碁智醫2020年營收102萬元，稅前虧損為1,192萬元，每股虧損2.38元。

三家申請上櫃案方面，晶呈主要經營業務是各種半導體及光電產業之精密化學品製造銷售等。晶呈2020年營收5億3,353萬元，稅後盈餘5,197萬元，EPS 1.73元。

廣閎科技主要經營業務是風扇馬達驅動控制IC、功率半導體元件之研發設計與銷售等。廣閎科技2020年營收8億6,044萬元，稅後盈餘2,926萬元，EPS 0.72元。

力士科技主要產品是MOSFETS，2020年營收6億7,967萬元，稅後盈餘為1,466萬元，EPS 0.59元。

(時報資訊)

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