櫃買市場發行面延續熱度，振宇五金（2947）、君帆工業（4584）、台新藥（6838）三檔新掛牌，振宇五金6日每股80元新上櫃，君帆及台新藥兩家公司則是分別在5、7日各以68元及32元掛牌興櫃。

上周受到美股大幅波動下挫影響，櫃買指數與加權指數同步震盪大跌，9月櫃買指數累計跌幅3.47％，1日再收低201.19點，周跌幅達5.59％，兩者都較同期間加權指數各3.18％、3.99％跌幅來得深。

但櫃買市場發行面持續熱絡，繼上周有一家華景電通新掛牌上櫃，五家掛牌興櫃（富利康、金鼎科、千附精密、展達、一元素）後，本周持續有三家新掛牌上櫃及興櫃。

其中君帆5日將掛牌興櫃，主要經營業務是液壓元件、氣壓元件、系統整合等，興櫃主辦券商為凱基證券。君帆2020年業績，營收8億9,799萬元，稅後盈餘9,270萬元，每股盈餘（EPS）為4.29元。自結今年前八月營收7億7,785萬元，稅後盈餘8,913萬元，EPS 3.60元。

振宇五金6日接續掛牌上櫃，主要從事專業五金商品之零售及批發業務，上櫃主辦券商為元大證券。振宇五金2020年營收15億8,283萬元，稅後盈餘為1億71萬元，EPS為6.09元。今年上半年財報營收8億3,656萬元，稅後盈餘為5,995萬元，EPS為3.47元。

台新藥則在7日掛牌興櫃，為原料藥（API）及CDMO供應商台耀化學之生物製藥子公司，專注於臨床前與臨床階段之眼科、腫瘤科和抗感染用藥等治療領域的藥物開發，興櫃主辦券商為凱基證券。

台新藥2020年業績，營收為零元，稅後虧損2億1,973萬元，每股虧損3.12元。自結今年前八月營收2,823萬元，稅後虧損2億3,842萬元，每股虧損2.64元。

(時報資訊)

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