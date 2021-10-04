台灣工具機廠持續接獲大陸、台灣、歐洲及美國市場訂單，東台（4526）、程泰（1583）、喬福（1540）、高鋒（4510）在手訂單能見度都看到年底。

而恩德（1528）、亞崴（1530）、福裕（4513）、百德（4563）及瀧澤科（6609）等，訂單能見度更看到明年首季。今年第三季末新台幣匯率回貶，加上業外收益挹注，廠商獲利機會大增。

業者指出，大陸經濟成長趨緩，台灣不少工具機廠大陸客戶雖放緩下單速度，不過台灣市場增長，歐洲及美國市場回溫，整體來說，上市櫃工具機廠訂單能見度，至少看到年底，部分廠商開始接明年第一季訂單。惟國內工具機廠多半向日本發那科購買控制器，目前交期拉長，部分零組件供料吃緊，運費飆漲又缺櫃，遞延出貨及遞延認列營收逐漸成為常態。

東台、亞崴、福裕、高鋒及瀧澤科等廠商評估，9月30日新台幣兌美元匯率收盤價27.866元，與6月底27.870元差異不大，第三季即使需認列匯損，金額不大，頂多數百萬元，不至於侵蝕第三季本業獲利。東台指出，目前在手訂單約40億元，訂單能見度看到年底。

亞崴表示，大陸客戶目前下單速度有放緩跡象，兩岸在手訂單18億元，訂單能見度看到明年第一季，礙於控制器交期延長及零組件缺料、船期不定及缺櫃等因素，致使亞崴目前有訂單，卻無法正常生產，出貨也經常出現遞延。整體來看，亞崴第三季本業及整體仍會獲利。

瀧澤科指出，目前大陸及台灣市場訂單持續成長，歐洲及美國訂單持穩，在手訂單4～5個月，訂單能見度看到明年2、3月；惟原物料上漲、缺料而導致零件供應商供應吃緊，影響瀧澤科出貨進度。原物料及運費上漲、新台幣匯率升值，成為影響工具機廠營運三大變數。

高鋒表示，截至9月底在手訂單七億多元，訂單能見度看到年底，其中台灣是最大成長市場、大陸接單穩定。由於第三季末與第二季底新台幣匯率差異不大，加上第三季認列和大（1536）等轉投資事業股利收入一千萬元，高鋒第三季可望轉虧為盈。

(時報資訊)

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