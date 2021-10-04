即將更名為「大城地產」的亞銳士（6171），上半年獲利表現亮眼，股價站上歷史新高，成功「轉骨」！

法人表示，亞銳士上半年EPS達3.06元的歷史同期新高，下半年在總銷13億元的完銷案「四月泊樂」拚第四季交屋挹注下，今年獲利表現超越去年的3.08元新高可期。

亞銳士今年928檔期，在台中北屯機捷特區推出預售案「大城迎好事」，產品規劃二到四房，總戶數243戶（含五戶店面），每坪開價38～40萬元，總銷約30億元，目前銷售狀況佳。

由於看好北屯機捷特區的開發潛力，亞銳士再砸逾八億元、陸續整合買入北屯區碧柳段1,208坪土地，規劃推出三到四房首換產品，預計明年上半年推案，總銷上看30億元。

台灣亞銳士成立於1995年8月，原本業務為國內電腦資訊商品代理及銷售，2002年掛牌上櫃，台中老牌建商-大城營建機構於2012年以公開收購方式、取得亞銳士半數股權。亞銳士資本額7.53億元，主要業務為住宅及大樓開發租售業，目前正在公告更名為「大城地產」，由資訊業正式轉型為地產商。

亞銳士近幾年憑藉著母集團大城建設在台中深耕逾30年累積的品牌與實力，陸續在北屯區廍子段獨立推案，也與大城合建推案，近兩年已展現營運成果，2020年EPS達3.08元的歷史新高。

不僅如此，亞銳士今年隨著台中北屯區新案「八月小確幸」，以及與大城合建的北屯區「十二月滿」、西屯區「大城仰雲」等新案交屋的貢獻下，前八月營收為11.29億元，年增高達35倍，挹注上半年每股盈餘達到3.06元，獲利創同期新高。

亞銳士每股將配發2.5元的股利（1元現金、1.5元股票股利），股利創歷史新高，董事會已敲定10/24為除權息基準日。在高股利與好業績加持下，亞銳士10/1盤中股價最高衝到30.3元的歷史新高價，收盤價站上30元大關。

目前亞銳士在台中北屯區尚有總銷13億元的完銷案「四月泊樂」、以及總銷17億元的完銷案「大城樂好事」，預計今年第四季及明年陸續完工交屋，為亞銳士未來兩年挹注營收動能來源。

(時報資訊)

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