台塑四寶將在本周五（8日）召開9月暨第三季業績說明會；據悉，會中除將公布第三季獲利自結與營運展望外，身為台灣能源、塑化及電子材料產業龍頭的台塑四寶更將對當前大陸能耗雙控政策的執行狀態；台塑企業寧波、昆山等塑化、電子材料生產基地之營運影響與因應策略，甚至對第四季景氣、塑化行情的多空影響，給予詳細分析。

分析師指出，受惠上半年業績亮眼、第三季現金股息、營運持穩助攻下，獲利可望推進；其中，台塑（1301）、南亞（1303）因塑化本業、轉投資挹注，前三季EPS有望衝高突破8元水準，台塑更上看8.5元，勇奪四寶獲利冠、亞軍；台塑化（6505）單季獲利也可望維持百億元表現，前三季EPS上看4～4.5元。

值得注意的是，近期大陸能耗雙控，導致多家電子、傳產企業產能受阻，塑化行情更因電石法、煤化工供給縮減，報價強勢彈升；台塑四寶第四季產能是否出現縮減壓力、塑化行情是否反轉呈現淡季不淡，或是成本飆漲壓力重創下游需求復甦，引發市場高度關注。

印度需求回溫，大陸能源雙控、電石價格創五年新高，加上美國颶風侵襲路州石化產能，第三季PE、PP漲幅10～22％，PVC、EVA更強彈21％、31％，每噸報價飆高至1500美元、3135美元新高。EG、PTA也在煤化工產能縮減下，止跌反彈，EG回復收益貢獻狀態，台塑、南亞營運大吞補丸。

台塑集團透露，集團石化、電子材料事業均採兩岸部署，短期營運衝擊不致過大。南亞昆山電子材料基地9月最後一周依循政策停工，但有庫存及台灣基地支援；寧波石化基地雖有用電減縮要求，影響幅度約一成之上，但仍正常運作；目前已開始針對一些石化廠定檢等產銷調度進行因應，也有六輕產能調度。

(時報資訊)

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