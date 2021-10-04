大陸能耗雙控，帶動純鹼、EG強漲表態，而特化、風電、碳纖、航運利基發揮，增添出貨動能，搭配漲價策略，化工族群東鹼（1708）、東聯（1710）、長興（1717）、永光（1711）、上緯（3708）、南寶（4766）及三福化（4755）營運蓄勢推進。

大陸9月能耗雙控力道加大，而下游光伏產線投產對需求的剛性增加，帶動鹼價強勢攀揚，創新高紀錄。無獨有偶，油、煤維持高價預期，大陸聚酯、EG成本推動力不減，漲勢發酵，供應端持續緊縮，強化多頭推漲氛圍。

分析師指出，大陸EG開工水平仍然不高，節後煤製EG開工負荷不足五成，且當前因碼頭卸貨不暢，主港EG庫存仍處偏低水平，預計EG價格維持偏強堅挺態勢。南亞（1303）、東聯、中纖（1718）營運添利。

此外，伴隨原物料一波攀揚態勢，包括長興、永光、德淵（4720）、誠泰科（4767）、南寶及上緯，紛紛啟動漲價策略，搭配特化、碳纖等利基出貨動能加持，下半年營運蓄勢更上層樓。

大陸風電政策利多結束，加上疫情干擾、原料環氧樹脂價格持續高漲，上緯上半年獲利受阻下滑，為此上緯除積極切入國際客戶，目前國際客戶營收占比已34％；也持續開發風電葉片樹脂新產品，有望在年底開始導入客戶。

長興配合能耗雙控政策，大陸昆山合成樹脂廠從9月26日停工至9月30日，因有庫存等營運彈性策略，9月出貨沒有受到太大影響，10月走入長假本將偏淡，後續電子化學品下游客戶PCB廠商需求狀況則須持續觀察。

江蘇地區目前多數以限電為主，永光蘇州廠整體運轉仍屬正常；上緯材料廠雖配合政府限電政策，但產能沒有受到限制，仍能如常出貨；德淵江蘇廠未達限電標準，目前也正常運作。伴隨色料、特化等訂單助力，營運持穩推進。

三福化半導體應用營收占比從2017年4％提高至9％；顯影劑回收月處理量600噸，顯影劑（TMAH）回收廠新擴建計畫預計最快2022年投產，月產提高至1,200噸。

(時報資訊)

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