央行一年三度打炒房，營建成本壓不住、房價也壓不住，全球通膨壓力升高，引發游資對實質資產的需求，適逢近期「928檔期」～「雙十檔期」登場，推升營建資產概念族群的關注度，冠德（2520）、興富發（2542）、華固（2548）、遠雄建（5522）等，具即將邁向完工入帳、殖利率等題材，第四季財報有期待空間。

全球物價上漲、成本攀升，消費需求恐被壓抑、影響企業利潤，美Fed也面臨升息壓力，不過房地產被游資視為最佳避風港之一，在「928檔」至「雙十檔」登場之際，儘管央行出手打房，但市場預期游資在台股高檔震盪之際，具有土斯有財、抗通膨概念的營建資產股，頗被看好。

去年以營收273.45億元首度坐上營建股營收王寶座的冠德，2021上半年營收176.65億元，再度大幅成長41％，EPS達3.85元；今年全年有多筆新案完工，交屋量有機會上看200億元，包括總銷36億元「冠德羅斯福路」、總銷12億元三重「天晴」、台中市捷運G8案「冠德文心綻」，加上「冠德信義」等餘屋銷售，及轉投資事業貢獻，全年業績成長動能頗有空間。

興富發今年完工交屋有八大案、共281.45億元，第三、四季才是下波入帳高峰，包括「上東城」、「新森活」、「竹科悅揚」、「富江翠」、「博克萊」、「博愛香榭」、「美術大悅」等；法人估計，本業再加上子公司挹注，合併營收有機會挑戰400億元的大量。

華固上半年EPS為1.88元，但第三、四季將是完工交屋高峰，「敦品」及「華固創富中心」、「華固智富中心」三大案將是大補丸，全年完工交屋量達147億元，維持高獲利無虞。

遠雄建上半年EPS達2.16元，預計10月14日除息，配發現金股利1元，近期股價活躍；總銷破百億的桃園龜山大案「遠雄新未來」一期8月開始完工交屋，累計前八月營收已達142.59億元，預期9月後反應在營收上的效益會增強，第四季財報可望出現亮點。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意