高爾夫球代工四雄訂單滿載的趨勢未變，有些甚至排到明年6、7月，明安（8938）、鉅明（8928）台灣擴廠腳步持續向前；復盛（6670）稍遇越南疫情和大陸限電逆風；未受外界環境影響的大田（8924）則繼續向前衝，上半年EPS 9.48元已超越歷年全年紀錄，要拚下半年比上半年更好。

大田歷年最高的EPS，是在2017年創下的8.74元，不過今年上半年EPS就已達9.48元，刷新紀錄。大田發言人鍾政義表示，直到今年底為止訂單持續滿載，「單子塞不進來了」，甚至有些客戶已事先通知，請大田備妥原料，預約明年6月到7月的新品生產和交貨。

大田今年前八月營收達49.26億元，法人指出，9月進入旺季之後，根據大田在手訂單和接單狀況，下半年營收可望超車上半年，全年營收寫下上市櫃以來最佳紀錄。

生產基地在台灣的鉅明，業績同樣穩定向前，在主力客戶美商TaylorMade單子力拱之下，今年產能已經滿載，並溢到明年第一季。

鉅明發言人顏志憲表示，第三季開始客戶的新品訂單加入生產行列，步入第四季的傳統旺季後，產能將全開，今年下半年營運有機會比上半年好。

高球代工龍頭復盛和二哥明安，則是在訂單滿載的情況下，接連遇到逆風，先是越南廠因疫情停工，近日則是面對大陸廠的限電措施。

明安表示，明安越南廠已於9月27日獲准陸續復工，產能逐步加大中，製程需要一些時間才能產能全開；大陸廠則透過調整上班方式因應，目前影響輕微。

明安副董事長劉安晧指出，生產排期到今年底之前都已排滿，也有客戶預約明年的產量，「不用擔心下一個月的訂單在那裡」。

復盛越南廠自7月23日公告因疫情停工之後，一直到10月3日，等於8月和9月兩個完整月份越南廠是停擺的，所幸，10月1日已獲得越南政府核准復工，逐步恢復正常營運。

法人表示，由於復盛併購民盛公司之後，增加冰上曲棍球鞋、摩托車靴等產品營收，全年營收雖可能受疫情影響，不過，整體營收可望有撐。

(時報資訊)

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