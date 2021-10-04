射頻元件暨量測設備商耀登（3138）9月底因配合昆山當地政府停電，停工五個工作日，再加上處分子公司晶復科技，減少營收挹注，恐為9月營收帶來變數。不過，展望第四季，耀登倒是相當樂觀，耀登指出，今年第四季因有較多的NRE收益可以認列，本業獲利可望來到全年的高點。

拚升級，耀登積極開拓新業務，繼成立衛星團隊後，又進軍ORAN產品的開發，企圖補足出售子公司晶復科技為營收帶來的影響，其中耀登的衛星團隊現已有一至二個產品在開發中，ORAN團隊也在積極招募中，希望盡速成軍，至於舊有的天線團隊也因業務持續擴充，也有擴編計畫，期望未來伴隨著新業務的加入，可以帶動營運持續朝好的方向前進。

雖轉型計畫持續推動中，但受限於近期大環境變化大，耀登也面臨很多挑戰，好比日前耀登才因應昆山當地政府政策，9月26日至9月30日配合當地政府限電，產線調休停工，宣布停工五個工作日，耀登表示，停工對營運影響不大，初估對當月營收影響僅幾百萬元。

耀登強調，大陸停電問題會否再延燒，後續仍會密切觀察，不過為避免雞蛋放在同一個籃子，為營運帶來影響，耀登考慮增加供應商，將外包商分散到不同的省分，初期會以昆山、西安、深圳三地來做宏觀調控，至於毛利較好的高功率天線訂單則仍握在自己手中，以降低風險。

雖然9月營收小受停電影響，不過，展望第四季，耀登看法仍屬樂觀，耀登指出，第四季市場需求不弱，特別是車用，在今年的成長尤為明顯，對第四季的營運應有明顯挹注。

(時報資訊)

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