金氧半場效電晶體（MOSFET）廠尼克森（3317）布局氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）市場超前。法人指出，尼克森SiC製程的MOSFET正進入量產出貨階段，隨著電動車、5G及節能等需求持續成長，尼克森出貨動能將可望水漲船高。

氮化鎵、碳化矽市場持續成長，根據研調機構集邦科技（Trendforce）最新報告指出，受惠於消費性快充產品需求快速上升，如手機品牌小米、OPPO及Vivo自2018年起率先推出快速充電頭，憑藉高散熱效能與體積小的產品優勢獲得消費者青睞。

集邦科技表示，截至目前筆電廠商也有意跟進，使GaN功率市場成為第三代半導體產業中產值上升最快速的類別，預估2021年營收將達8,300萬美元，年增率高達73％。

由於市場規模逐步擴大，MOSFET廠也規劃切入相關領域，其中又以尼克森動作最為積極。法人指出，尼克森的碳化矽製程的MOSFET已經進入量產出貨階段，雖然貢獻業績仍相當有限，不過隨著碳化矽市場逐步擴大，尼克森後續亦有機會大啖相關商機。

據了解，由於電動車、5G及節能等需求持續成長，使象徵功率轉換效率較佳的氮化鎵、碳化矽製程技術逐步受到重視，國際IDM大廠都已經開始搶攻相關市場，成為市場領先者，不過由於除了電動車、5G需求之外，消費性市場亦有龐大需求，因此成為其他台灣、中國等IC設計廠及IDM廠都有相關布局，希望能及早卡位，領先競爭對手拿下訂單。

除了氮化鎵、碳化矽商機之外，尼克森2021年成功搭上MOSFET漲價熱潮，推動業績繳出亮眼成績單。尼克森公告8月合併營收為2.35億元、年成長11.0％，累計2021年前八月合併營收達19.07億元、年增22.9％，創下十年同期新高。

法人看好，雖然消費性筆電進入下半年後需求開始放緩，不過由於其他行動裝置需求依舊需求暢旺，因此看好尼克森全年業績將可望相較2020年大幅成長，且2022年營運有機會更上一層樓。

(時報資訊)

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