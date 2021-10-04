中國大陸國家發展改革委日前公布，2021上半年，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陜西、江蘇等九個省（區）能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預警。

為配合中國大陸政府全面執行「能耗雙控」的政策，自9月中下旬開始，多個地方政府開始進行限電政策，強制高耗能企業停限產，其中台灣PCB廠商聚集的蘇州、昆山兩地即是重點限電的省分之一。

台灣電路板協會（TPCA）表示，此波限電停產從9月26日起至30日，隨後緊接十一長假，影響約七～十個工作天，於目前正值歐美耶誕節、華人農曆新年前的傳統生產旺季，對於廠商生產調配是一大考驗。

多數PCB廠表示以降載生產、或調度員工休假方式因應，將生產調整至十一長假進行，客戶方面，則會持續溝通交期或透過他廠來做緊急的支援調度，以滿足客戶所需。

TPCA統計，第二季台商在大陸的PCB產品結構，依序為四層以上多層板37.3％、軟板26.7％、HDI板19.1％、單雙面板10.6％、IC載板5.1％。協會指出，各類型產品因工廠所在地與海內外產能分布而有不同程度的影響。

此外，原物料與化學品供應，如上游供應鏈同樣受到限電停產，造成原料供應短暫失衡，也會影響板廠稼動。因此10月以後大陸各省電力供給是否穩定，對於PCB廠第四季稼動率埋下變數，廠商需及早做好準備。

TPCA表示，此次限電政策來的又快又急，對台灣PCB產業的影響，除了短期停產的營收衝擊，類似的政策是否成為常態、以及範圍是否再擴大，值得持續關注。

從近年美中貿易、新冠疫情、限電、淨零碳排等議題，顯現任何單一事件都足以對產業產生巨大影響，未來企業如何進行風險策略管理、海內外產能配置、原物料供應來源的彈性，保持產業升級與分散布局的彈性，以避免大環境突如其來的變數，打亂企業成長的腳步，都值得產業界共同時時省思。

(時報資訊)