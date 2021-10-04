低軌衛星一向是市場熱門話題之一，隨著星鏈計畫有望於10月結束公測，並正式進入營運階段，在提高網速、增加覆蓋率、用戶數成長等需求下，拉貨動能持續挹注，有望帶動相關供應鏈營運受惠，以PCB供應商來看，包括銅箔廠金居（8358）、錫膏廠昇貿（3305）、CCL廠台光電（2383）、PCB廠華通（2313）、敬鵬（2355）、燿華（2367）等都是受惠業者。

資策會產業分析師兼產品經理曾巧靈指出，2019年全球有49％、約37億人口無法上網，其中在已開發國家中有13％人口沒有網路，因此許多已開發國家透過大型計畫，補助國內寬頻網路建設。

另外，低軌衛星也能補足許多地面通訊網路無法滿足聯網的應用場景，如航空、海運，跨國陸地應用如鐵路，很多地方是沒有網路的。

同時，低軌衛星也能作為通訊補充和備援需求，如極端氣候、天災導致網路中斷。

衛星產業供應鏈包含衛星製造、衛星服務、衛星發射、地面設備等四大次產業領域。 2020年全球衛星產業產值達2,710億美元，其中最高的為地面設備占整體產值50％，其次為衛星服務占總體產值的44％。

PCB業者表示，衛星通訊產業直觀可分為往天上發射的衛星和地面上接收的user terminal，提升覆蓋率的情況下，往天上發射的需求穩定，且估計每五～七年都會需要進行一次汰換。

地面接收的user terminal，則跟隨服務於全球正式推出後，用戶數持續增長下，帶動接收器需求同步成長。

法人分析，以零組件產值來看，衛星通訊產業中PCB產值占比不小，如一顆衛星需要數十片PCB，因應通訊要求需用上指定的高頻高速材料，加上太空為極端環境，需承受±200℃的溫度考驗，信賴性上也非常嚴格，由於技術門檻高，有利於產品單價提升。

另外像是地面接收的user terminal，光PCB價值就占了快一半，可見低軌衛星產品對於PCB供應商來說，是不小的商機。

據了解，雖然目前進入星鏈的PCB廠不少，但不論是天上衛星或是地面UT，內部所需的PCB板，超過九成都是由華通供應，做為領先業者，其他如Kuiper（Amazon）、OneWeb，該公司也有在接觸。

市場傳今年或明年，Amazon將會發射第一顆衛星開始進行測試，對於華通來說未來潛在商機無限。

華通雖然表示不針對單一客戶或產品評論，但看好未來衛星通訊產業逐漸興起、相關需求持續升溫，華通耕耘多年的衛星板即將跨入收成的階段，預期未來可挹注的成長動能值得期待。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意