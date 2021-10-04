受到大陸「能耗雙控」的政策衝擊，上周台股重挫3.99％，上市股票總市值下滑至50.94兆元，即將面臨50兆元關卡保衛戰；法人指出，台股半年線關卡失守，所幸美新冠口服藥即將亮相，全球解封有望，塑化、振興券商機、晶圓代工、車用、金融的題材類股有望勝出。

上周法人逆勢大買群創17.87萬張居冠，華夏、長榮航、華航、英業達、台塑及友達2.15～5.37萬張，為異軍突起的族群；反倒是聯電遭法人大賣11.56萬張，長榮、中鋼、台積電及鴻海也遭提款4.6～8.47萬張。

第一金投顧董事長陳奕光指出，上周台股急跌重挫，本周有機會跌深反彈，有機會上看季線17,307點，但本波低檔16,503點已跌破5月12日巨量7,828億元上緣，不利盤勢發展，可能再回測前低8月20日16,248點，觀察美債殖利率及美元指數走高，衝擊主要亞股走弱，台股大跌外，韓日股市各跌破年線及半年線，而美國兩黨在舉債上限以及預算等議題持續角力，牽動美股動盪。

宏遠投顧表示，1日美股反彈，本周台股大盤及個股股價有機會跌深反彈，惟美股可能才剛開始下跌，除非中國限電解除且美股四大指數繼續往上漲，台股大盤及個股股價也會持續大幅反彈；但短線不急躁，強勢族群只要趨勢及獲利往上且本益比太低，股價大跌後將會出現好買點。

由於全球疫情趨緩，中國限電問題也逐步放鬆，投資專家認為要審慎選股操作，法人認為，可留意：

1.五倍券受惠股（王品、美食、南仁湖）、2.QE退場概念股（富邦金、國泰金、中信金、開發金）、3.太陽能搶裝、EVA需求旺（亞聚、台聚、台塑）等。

(時報資訊)

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