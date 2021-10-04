美國聯準即將啟動縮減購債，影響投資者情緒，中國大陸加大能耗雙控力度，則造成鋁及鋼等基礎材料產能受限，增加企業製造成本。外資券商里昂雖維持台股加權指數目標16,000點不變，但示警台股2022年獲利有下修風險。

里昂認為，如上市櫃公司因成本上升、需求放緩，下修2022年獲利3～5％，台股加權指數目標區間將下調至15,200點至15,500點。

在選股策略上，里昂建議，買進不受營運成本上升影響，受益於結構性供需失衡，長期性主題，或可提供有吸引力的風險回報個股，重申對鴻海、亞德客-KY、欣興及美利達這四檔，「買進」的投資評等。

里昂指出，雖然美國的縮減購債和升息周期，皆早在預料之中，但因投資人情緒易受波動，實際實施時，仍可能對市場產生負面影響。

而目前中國大陸的限電措施，對供應鏈的影響有限，但已使製鋁和冶鋼等高耗能產業的產能受限，里昂認為，將增加企業製造成本，並對未來的企業獲利造成不利影響。

里昂因此對台股未來表現保持謹慎看法，建議投資人擇股時，宜避免大陸基礎材料占成本比重高，或在大陸地區屬耗能高的企業，預期因原材料漲價，將使其獲利風險上升。

里昂調查，包括自動化零組件、CCL和汽車零組件對基礎材料的曝險度較高，未來可能面臨更大的利潤壓力，而機械零組件供應商和散熱模組製造商對鋁和銅的曝險度也較高，也不利其毛利展望。

台股目前的本益比位處13.4倍，略低於過去三年15倍的平均水準，但里昂認為，供應鏈中斷問題如持續下去，將進一步影響台股的估值。里昂維持16,000點指數目標的謹慎看法，如果上市櫃公司2022年獲利下修3～5％，指數目標將下調至15,200～15,500點。

(時報資訊)

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