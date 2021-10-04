近日全球股市全面回跌，10月交易首日，台、日股跌幅都超過2％，資金轉戰至避險工具-連動各國股指的反向ETF，多檔反向ETF股價收盤應聲大漲2～3％，帶動上市ETF成交值擴大至160.73億元，較前一天幾乎翻倍，尤其元大台灣50反1（00632R）成交量放大至25.4萬張，三大法人齊步買超逾10萬張，股價以大漲2.51％作收。

　全球股市漲多後，碰上美國通膨壓力大，縮減購債、升息未來將陸續祭出，中國恒大事件及中國能耗雙控、限電、電價調漲，所有利空齊出，引發近來全球股市從高檔大幅回落，資金紛紛轉戰避險工具。投資專家也提醒，下周陸股休市到7日止，美股將是牽動台股多空的重要關鍵。

　在證交所交易、連動股指的反向ETF成為市場亮點，1日齊步放量大漲，因美股道瓊9月30日收跌546點，國泰美國道瓊反1應聲大2.9％，富邦臺灣加權反1也上漲2.9％，另國泰中國A50反1、富邦上証反1、元大S&P500反1、元大滬深300反1、群益臺灣加權反1、國泰臺灣加權反1、富邦日本反1等漲幅都在2％以上。

　亞股受傳言中國電價將上漲而重挫，市場擔憂生產與製造業成本墊高，將影響銷售與獲利。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，除電價上漲台商擔憂對製造業生產與獲利影響外，先前公布之中國PMI數據表現不佳，也讓市場擔憂中國內需消費力明顯減弱，甚至可能拖累全球及相關市場表現。在美股方面，富蘭克林證券投顧表示，美國經濟正從擴張初期過渡到中期階段，市場聚焦美國債務上限、通膨、經濟及政策前景，短線不確定性增添股市回檔壓力，仍須防範波動，但放眼美國經濟仍穩健，股市漲多回檔以良性調整看待，回檔反而提供買進機會，建議可趁回檔分批布局。

　高盛證券及瑞士信貸9月間曾預估，2022年底標普500指數目標分別為4,900點及5,000點，與9月30日隱含約15％的漲幅。

(時報資訊)

#股指 #美股 #避險工具 #全球股市

主要市場指數

紐約道瓊
34326.46 +482.56(1.43%)
10/02
S&P500
4357.04 +49.50(1.15%)
10/02
Nasdaq
14566.70 +118.10(0.82%)
10/02
費半指數
3261.18 +3.09(0.09%)
10/02
日經225
28771.07 -681.63(2.31%)
10/01
南韓KOSPI
3019.18 -49.64(1.62%)
10/01
香港恆生
24575.64 -87.86(0.36%)
09/30
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7027.07 -59.35(0.84%)
10/01
法國CAC
6517.69 -2.32(0.04%)
10/02
德國DAX
15156.44 -104.26(0.68%)
10/01

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