因大陸恒大、限電及美國通膨居高不下、美國政府債務違約等諸多消息衝擊，台股一周跌689.30點。台股分析師認為，適逢台股進入9月營收、第三季季報的發布高峰期，法人逢亂局進場布局的個股如群創（3481）、華夏（1305）等可留意撿便宜時機。

台股法人上周逆勢加碼的個股有群創、華夏、長榮航、台塑、友達、精成科、台肥、亞聚、潤泰全、東聯、威健、台揚、永光、遠雄港、台驊投控等。

德信證券自營副總吳文彬表示，上周法人布局的產業偏向股價跌深，如面板股群創、友達，以及邊境管制鬆綁受惠股長榮航，大陸能耗雙控受惠股亞聚、華夏、台塑、台肥，取得5G O-RAN RU（無線電單元）訂單的台揚及海空貨物承攬業者台驊投控等。整體而言，因通膨高漲，資金轉向傳產股。

以長榮航而言，受惠邊境管制鬆綁，客運量將逐步復甦，今年客運營運為谷底，法人看好2022年客運的大幅成長力道，此時布局風險低。

面板雙虎友達、群創因面板價格走低預期，股價已經跌破年線，因此市場認為利空將出盡，2022年有高額配息的題材支撐，逢低進場的資金相當積極。

台驊投控為海空貨物承攬業者，因籌碼凌亂及漲多修正因素，股價從7月以來回跌幅度頗深，所幸近期股價在140元附近打底盤整，來自法人逢低進場的資金支撐。

台揚為近期台股的黑馬飆股，利多為取得5G O-RAN RU（無線電單元）的大量訂單，1日漲多後短線賣壓湧出跌停，終止連九紅，不過外資1日持續買超，達919張，為連六日買超。

東聯則有EG價格上漲的利多，預期9月合併營收仍可繳出亮眼成績單。

永豐投顧總經理李學師認為，台股上本周急跌3.99％，跌點689.30點，但投信法人卻逆勢加碼，以今年5月及8月兩次低點時，投信逆勢進場來研判，投信為抄底的贏家，因此行情並未看太差，建議投資人持股不殺低，台股指數區間看16,600點至16,900點。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意