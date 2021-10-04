半導體測試介面廠中華精測（6510）3日公告9月合併營收3.95億元，為今年來單月新高，累計第三季合併營收11.08億元。精測表示，第三季業績表現符合預期，7月受到部分客戶新產品驗證遞延影響已逐步回復，探針卡營收占比明顯回升，第四季營運表現將優於第三季。

精測公告9月合併營收月增1.9％達3.95億元，較去年同期減少3.7％，為今年來單月營收新高。第三季合併營收季增5.7％達11.08億元，與去年同期相較下滑7.7％。累計前三季合併營收29.68億元，較去年同期下滑6.0％。

精測表示，今年第三季業績表現符合預期，7月受到部分客戶新產品驗證遞延影響，8月開始恢復正常驗證、9月業績反映遞延效應，因此探針卡營收占比回升35～40％。精測9月探針卡營收一如預期回升，主要是反映各5G智慧型手機應用處理器晶片的工程驗證已陸續完成，其中探針卡營收比重當中，AP占比達50％為最高，其次是5G智慧型手機射頻晶片，以及相關電源管理IC。

精測表示，回顧今年第三季，受到新冠肺炎疫情再度升溫後續影響，半導體供應鏈裡不時傳出有缺料、漲價等壓力，惟中華精測的全自製（All In House）營運模式，可自主生產關鍵零組件及自行研發生產設備及檢測設備，大幅降低斷鏈風險。此外，因精測完整的研發能力，更贏得客戶信賴，取得多項新產品攜手共同開發商機。

有鑑於手機品牌業者積極從4G轉向5G，從中階往利潤較高的中高階市場發展，預估全球5G手機滲透率於2021年可望突破四成。展望明年，各大手機廠將更積極進行5G新機全產品線布局，包括300美元以下的入門款、300美元以上的中高階款、以及600美元以上的旗艦機種，5G手機滲透率將在明年超過五成。

在智慧手機由5G取代4G趨勢底定，且為滿足各價位的5G手機需求下，其對應的5G應用處理器晶片、射頻晶片、電源管理IC的測試介面需求也將更為複雜且多樣性，並成為精測成長新動能。精測表示，將推出符合先進製程之客製化MEMS探針卡，提供客戶完善的All In House服務。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意