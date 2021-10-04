高速傳輸IC廠祥碩（5269）衝刺新規格升級市場，2021年底前將完成USB 4、PCIe Gen4等產品規格送樣。法人看好，祥碩2022年起將有望開始大啖USB 4、PCIe Gen4商機，同時拿下英特爾、超微平台大單，且出貨動能將開始逐步上衝，2022年下半年將可望迎來強勁成長動能。

祥碩持續衝刺高速傳輸市場，目前USB 4、PCIe Gen4等高速傳輸IC將於2021年底完成送樣程序，屆時將可望順利切入中國及美國等地區客戶供應鏈，替祥碩帶來顯著營收成長動能。

法人指出，祥碩USB 4、PCIe Gen4已經完成實體層（PHY）開發，下半年將進入送樣及試產階段，且已經有OEM／ODM廠即將採用，預期2022年上半年出貨動能有望逐步增加，進入下半年後將進入放量出貨，並開始貢獻業績。

據了解，祥碩近期在中國市場成功以自有研發晶片取得大筆訂單，隨著英特爾、超微等PC平台大廠力推新產品效應下，使當前市場主流的USB 3.2及PCIe Gen3等需求逐步增加，祥碩也成功拿下相關訂單，在去美化效應下，挹注祥碩業績持續成長。

祥碩公告8月合併營收達5.67億元，累計2021年前八月合併營收為42.79億元、年成長2.6％，創下歷史同期新高。法人指出，祥碩下半年在中國客戶訂單挹注，將可望使全年業績順利改寫新高表現，且進入2022年在USB 4、PCIe Gen4等新產品，將推動營運續衝新高水準。

事實上，英特爾、超微預計將在2022年推出新處理器，都將持續支援USB 4及PCIe Gen 4／5等高速傳輸介面，代表高速傳輸規格將進入全新世代標準，除了PC平台將迎來全面更新需求之外，SSD及隨身碟等外接式裝置亦將出現換機需求，屆時將可望讓高速傳輸IC出現拉貨動能。

不僅如此，祥碩在超微預計將在2022年推出的5奈米桌上型CPU「Raphael」雖然在高速傳輸規格上將維持PCIe Gen 4，但業界預期超微將有機會擴大委外釋單，屆時祥碩將可望大啖其晶片組訂單。

(時報資訊)

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